Država kmetom plača 70 odstotkov zavarovanja, a ne za sušo

Suša, ki se je začela že spomladi, se je z vročinskimi valovi in pomanjkanjem dežja – ki ga kmetje nestrpno pričakujejo ta konec tedna – še poglobila. Kmetje so v skrbeh, saj se število ekstremnih vremenskih pojavov povečuje. A kot opozarjajo na ministrstvu za kmetijstvo, velik del kmetijskih površin ostaja nezavarovan. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj je v začetku tedna sicer napovedal hitrejšo in neposrednejšo pomoč kmetijam. Dejal je, da bodo pospešili izplačevanje odškodnin za lansko sušo. Med nujnimi ukrepi je navedel tudi skrajšanje postopka izplačil odškodnin po ujmah. Sedanje čakanje približno eno leto je po njegovem nevzdržno. Ministrstvo išče model, s katerim bi čas izplačil vsaj za polovico skrajšali in odškodnine za letošnjo sušo začeli izplačevati še letos. Ta pomoč ...