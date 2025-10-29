Šutarjev zakon: gre za smiselne predloge ali poceni populizem?

V nadaljevanju preberite:

Glede na to, da predlogi Šutarjevega zakona sploh še niso povsem oblikovani, so se posamezni pravniki strinjali, da jih je težko komentirati. Slovenska zakonodaja sicer že zdaj predvideva kar nekaj zakonskih rešitev, s katerimi bi lahko – če bi bil za to politični interes – bolj uspešno reševali romsko problematiko.

Za mnenje o zakonu smo vprašali specialista za kazensko pravo Blaža Kovačiča Mlinarja, ustavnega pravnika Saša Zagorca in upokojenega kriminalista Jakoba Demšarja.