Šutarjev zakon pod kritikami: Najnižja točka slovenske kazenske zakonodaje

Šutarjeva smrt je lani pretresla Dolenjsko in Slovenijo; ni povzročila le množičnega shoda ljudstva v dolenjski prestolnici, temveč tudi zakon o nujnih ukrepih za zagotavljanje javne varnosti (tako imenovani Šutarjev zakon). Minuli teden so zakon sesuli na kongresu kazenskega prava in kriminologije. V mestni občini Novo mesto pa so konec aprila sprejeli predlog novelirane strategije za Rome v MONM za obdobje 2022–2030. Aktivno reševanje socialne problematike bi po novem zajemalo obvezno vključitev otrok v vrtec, hkrati­ bi motivirali starše, da naraščaj že v vrtcu spozna slovenski jezik, ki se kaže kot ena izmed ovir za otroke.