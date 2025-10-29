Kaj prinaša Šutarjev zakon in kakšen je njegov namen?

Šutarjev zakon, ki ga je na včerajšnji seji mestnega sveta občine Novo mesto napovedal predsednik vlade Robert Golob, je reakcija na tragično smrt Aleša Šutarja, ki je bil 25. oktobra žrtev napada pred gostinskim lokalom v središču Novega mesta.

Zakon je poimenovan v Šutarjevo čast in zajema tri osrednja področja: varnost, kaznovalno politiko in socialno politiko. Namen zakona je zagotoviti učinkovitejšo zaščito državljanov, zmanjšanje kriminala in izboljšanje pogojev za reševanje socialnih problemov.

Varnostno področje

Na področju varnosti zakon predvideva širitev pooblastil policije, ki bo lahko izvajala racije in nadzor nad ogroženimi in varnostno tveganimi območji. To pomeni večjo prisotnost policije na določenih območjih, večjo učinkovitost pri preiskavah in močnejši nadzor nad potencialnimi nevarnostmi.

Policija bo lahko izvedla ukrepe, kot so: neposreden vstop v prostore brez sodnega naloga, če obstaja nevarnost za življenje ali zdravje ljudi, začasno zaprtje lokalov, če pride do kaznivih dejanj ali pozivanja k njihovemu izvrševanju, ter uporaba tehničnih sredstev, kot so droni in optična prepoznava registrskih tablic na območjih z večjim varnostnim tveganjem.

Kaznovalna politika

Zakon predvideva ostrejše kazni zlasti za ponavljajoče se prekrške in kazniva dejanja z elementi nasilja, predvsem v skupinah. Kazni bodo veljale enako za vse državljane Slovenije in tujce.

Med ukrepi je tudi uporaba zvočnih in slikovnih snemalnih naprav, ki bodo omogočile boljše dokazovanje prekrškov in kaznivih dejanj. Povišanje kazni naj bi pripomoglo k večjemu odvračanju od nasilja in kriminala.

Na področju varnosti zakon predvideva širitev pooblastil policije. FOTO: Črt Piksi

Socialna politika

Tretji del zakona se nanaša na socialno politiko, kjer so napovedane pomembne spremembe v obravnavi socialnih prejemkov. Zakon predvideva omejitve socialnih pomoči za tiste, ki ponavljajo kazniva dejanja ali prekrške.

Za mladoletnice, ki postanejo matere, bo ukinjen otroški dodatek, saj se želi preprečiti, da bi zgodnje materinstvo postalo finančno spodbudno za mladoletne deklice. Cilj je zmanjšanje socialne izključenosti in preprečevanje generacijskega prenosa revščine, še posebej v romskih naseljih.

Poleg tega zakon omogoča hitrejši in poenostavljen postopek za zaseg premoženja, ki izvira iz nezakonitih virov. Če se ugotovi, da ima posameznik premoženje, ki ne ustreza njegovim dohodkom, se lahko premoženje takoj zaseže.

V okviru zakona bo posebna pozornost namenjena tudi ranljivim skupinam, zlasti mladim iz romskih naselij. Nov zakon o vzgoji in izobraževanju že predvideva večja pooblastila za vključevanje teh mladih v sistem vzgoje in izobraževanja, s podporo učiteljem, vključno z romskimi pomočniki.

V okviru zakona bo posebna pozornost namenjena tudi ranljivim skupinam, zlasti mladim iz romskih naselij. FOTO: Jože Pojbič

Pričakovani sprejem zakona

Zakon bo najverjetneje sprejet do konca novembra letos. Vlada bo zakon državnemu zboru poslala do 10. novembra, pričakuje pa se, da bo že naslednji teden potrjen na vladi.