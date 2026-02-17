  • Delo mediji d.o.o.
    Slovenija

    Šutarjev zakon prinesel tretjino manj kaznivih dejanj

    Branko Lobnikar je poudaril zmanjšanje števila kaznivih dejanj, več ukrepov policije ter krepitev sodelovanja resorjev in organov.
    Protestni shod oktobra lani v Novem mestu FOTO: Črt Piksi
    Galerija
    Protestni shod oktobra lani v Novem mestu FOTO: Črt Piksi
    STA
    17. 2. 2026 | 13:31
    17. 2. 2026 | 14:11
    A+A-

    Vlada se je na današnji seji med obiskom v Posavju seznanila s prvim poročilom vladnega strokovnega sveta za spremljanje tako imenovanega Šutarjevega zakona.

    Kot je poudaril predsednik strokovnega sveta za evalvacijo zakona Branko Lobnikar, se je po sprejetju zakona o nujnih ukrepih za zagotavljanje javne varnosti oziroma tako imenovanega Šutarjevega zakona »okrepila učinkovitost na področju zagotavljanja javne varnosti ter s tem tudi občutek pravičnosti ob pogoju zakonitosti delovanja in sorazmernosti uporabe policijskih pooblastil«.

    Lobnikar, ki je omenil, da je za končne ugotovitve po nekaj mesecih izvajanja zakona še prezgodaj, je poudaril, da se je v tem obdobju zmanjšalo število kaznivih dejanj za tretjino. Povedal je, da je prav tako polovico manj oškodovancev kaznivih dejanj, pa tudi, da slovenska policija poroča o več izvedenih ukrepih. »Tako sta se okrepila varnost in predvsem občutek varnosti,« je dejal.

    image_alt
    Varuhinja človekovih pravic zahteva oceno ustavnosti Šutarjevega zakona

    Med številnimi aktivnostmi resorjev in organov je posebej omenil, da je ministrstvo za vzgojo in izobraževanje šolam med drugim podalo usmeritve za delo z romskimi učenci. Tudi inšpektorat za šolstvo je od septembra do konca januarja okrepil delovanje, je navedel Lobnikar. Prejel je 138 predlogov za uvedbo suma prekrška zaradi neobiskovanja pouka, povprečno je bilo pri posameznem primeru evidentiranih 127 ur neopravičenih izostankov.

    Navedel je tudi, da se je v 23 občinah z evidentiranimi romskimi naselji letos 77 pripadnikov romske skupnosti vključilo v izvajanje javnih del.

    Povedal je še, da je finančna uprava (Furs) nadgradila informacijsko tehnologijo tako, da izvršbe denarne socialne pomoči izvedejo samo za tiste, ki so večkratni ponavljavci prekrškov v preteklih dveh letih. Pri tem ne izvršujejo denarnih socialnih pomoči za družinske člane, otroka ali druge, ki v to skupino specialnih povratnikov ne spadajo, je dejal. Izvedli so 1900 tovrstnih sklepov in izterjali skoraj 135.000 evrov glob.

    image_alt
    Varuhinja človekovih pravic zahteva oceno ustavnosti rubeža socialne pomoči

    Furs je skupaj s policijo na območju jugovzhodne Slovenije zarubil 47 vozil z ocenjeno vrednostjo 59.000 evrov. Na kraju dogodka je osem dolžnikov poravnalo za nekaj več kot 14.000 evrov dolga, zato rubeža ni bilo. Kot je napovedal Lobnikar, načrtujejo februarja še 11 tovrstnih akcij.

    Izvedli so varnostno akcijo na varnostno tveganem območju, in sicer na območju policijske uprave Novo mesto. FOTO: Blaž Samec/Delo
    Izvedli so varnostno akcijo na varnostno tveganem območju, in sicer na območju policijske uprave Novo mesto. FOTO: Blaž Samec/Delo

    Novi zakon o javni varnosti

    Izvedli so tudi varnostno akcijo na varnostno tveganem območju, in sicer na območju policijske uprave Novo mesto, kjer so preverili 101 vozilo ter izdali 18 plačilnih nalogov in osem opozoril. Enkrat so skladno s 16. členom zakona pregledali prostor in zasegli dve pištoli.

    Lobnikar je omenil tudi zakon o orožju, ki je državljanom omogočil nekaznovano predajo nezakonitega orožja. Kot je dejal, je veliko prebivalcev oddalo orožje pa tudi »resna in nevarna eksplozivna sredstva, vključno z ročnimi bombami, kar na neki način kaže okrepljeno varnostno situacijo v Republiki Sloveniji«. Policija je nezakonito orožje sicer prevzela v 387 primerih.

    image_alt
    Po zaplembi vozil in socialne pomoči prihaja zaseg premoženja

    Lobnikar je še napovedal, da bo strokovni svet predlagal sistemske spremembe na področju varnosti. Pri tem je kot zelo verjetnega navedel predlog novega zakona o javni varnosti, ki naj bi uredil to področje součinkovanja različnih institucij za zagotavljanje varnosti in občutka krepitve varnosti.

    Zakon o nujnih ukrepih za zagotavljanje javne varnosti je bil po Lobnikarjevih besedah sprejet, da bi presekal gordijski vozel neučinkovitosti in zmanjšanje legitimnosti na področju zagotavljanja javne varnosti. Minister za notranje zadeve Branko Zlobko pa je dejal, da so zakon sprejeli, ker »ljudje od vlade pričakujejo red, stabilnost in pravičnost«.

