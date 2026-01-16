Šutarjev zakon se izvaja, a je povzročil številne težave

Zakon o nujnih ukrepih za zagotavljanje javne varnosti, ki ga javnost bolje pozna po imenu Šutarjev zakon, so, odkar je začel veljati, povezovali z več policijskimi aktivnostmi oziroma intervencijami – tudi tistimi, ki s tem zakonom niso povezane. Po drugi strani pa je povzročil zakonsko vrzel; tatvine majhne vrednosti namreč po novem pomenijo prekršek, ki pa ni zakonsko opredeljen v prav tako novem zakonu o varstvu javnega reda in miru. Ta bo začel veljati čez dva tedna.

Varnostnik po novem namreč ne sme več zadržati osebe do prihoda policije, ker je tatvina predmetov majhnih vrednosti po novem le prekršek in ne več kaznivo dejanje,« pravi Slak in dodaja, da so o težavi obvestili notranje ministrstvo in policijo. Dejal je, da je ta ponudila rešitev, ki pa jo bo najprej moral sprejeti zakonodajalec ob naslednji noveli zakona o varstvu javnega reda in miru.