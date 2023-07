Svarila, ki jih predsednik vlade ni slišal

V nadaljevanju preberite:

»Pot ministrstva za zdravje, kakršna je zdaj, krepi koncesionarje in zasebnike ter trend odhajanja kadra iz javnega zdravstva. Zato se sprašujem, kdo bo zdravil nas, naše otroke in vnuke v bližnji prihodnosti, na denimo hemato-onkološkem oddelku, ki ni zanimiv za koncesionarje in zasebnike?« To je del pisma, s katerim je Iztok Kos, zdravnik in do septembra lani vršilec dolžnosti generalnega direktorja direktorata za zdravstveno varstvo na ministrstvu za zdravje, poskušal predsednika vlade Roberta Goloba opozoriti na alarmantno stanje in nespametne poteze.

Odgovora ni dobil oziroma je prišel z odstavitvijo Danijela Bešiča Loredana, zdravstvenega ministra, skoraj deset mesecev pozneje. Kot razlog, da mu je v podpis ponudil odstopno izjavo, je Robert Golob navedel prav razhajanja glede prelivanja javnih sredstev k zasebnikom.

»Gibanje Svoboda si je krepitev javnega zdravstva postavilo za ključni cilj in prioriteto že pred volitvami. Takoj, ko je bila vlada vzpostavljena, smo to določili kot prvo prioriteto vlade in koalicije. Z ministrom sva v zadnjih dneh opravila več pogovorov o tem, kako doseči cilj krepitve javne zdravstvene mreže, a žal sva ugotovila, da imava različne poglede,« je dejal predsednik vlade.