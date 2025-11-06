Svarila koaliciji: Neustavnost bi uničila ves trud

Kljub številnim pomislekom in opozorilom, da je zasnova zakona o digitalizaciji sporna in morda ne dovolj varna, so ga poslanci Gibanja Svoboda in Levice potrdili na odboru za zdravje. Tamara Kozlovič, poslanka Gibanja Svoboda in predsednica odbora za zdravje, pa je zagotovila, da bodo amandmaje, ki so jih že in jih še bodo vložili, še enkrat proučili do naslednje obravnave. »To je eden izmed težjih zakonov v tem mandatu, saj zajema tako materijo varstva osebnih podatkov kot tudi informacijske tehnologije,« je navedla.

Kakšen je namen zakona? Z združitvijo vseh podatkov na enem mestu si v koaliciji obetajo opustitev ponavljanja diagnostičnih pregledov, zamudnega večkratnega poročanja zdravstvenih izvajalcev ter točnejše podatke. To naj bi posledično omogočilo tudi realnejši pregled nad mrežo izvajalcev in njihovimi zmogljivostmi.

In prav v zvezi z varnostjo najobčutljivejših podatkov, to je zdravstvenih, se je zvrstilo največ opozoril, pri tem je bila morda najostrejša informacijska pooblaščenka Jelena Virnat Burnik. Ta opozarja, da centralizacija podatkov povečuje možnosti za nepooblaščene vpoglede vanje ter morebitne kibernetske napade, skrbi pa jo tudi predvidena nova družba, ki bi vzdrževala javne centralne zdravstvene informacijsko-komunikacijske infrastrukture. Za to so se najprej odločili, da bi zagotovili tržno plačilo strokovnjakov, kar pa se informacijski pooblaščenki ne zdi dovolj utemeljen razlog za takšno precedenčno ravnanje.

Prepričal je ni niti popravek v zadnji različici, da bi nova družba delovala po navodilih upravljavca – to bodo v primeru centralnega elektronskega zdravstvenega zapisa izvajalci zdravstvene dejavnosti in Nacionalni inštitut za javno zdravstvo –, saj ta za nadzor izvajalca vsaj za zdaj ni ustrezno opremljen.

Zaradi tega je poslanka SD Mojca Šetinc Pašek napovedala, da se bodo vzdržali glasovanja, a navedbe je izpostavila kot skrb vzbujajoče, saj bi lahko bil poseg v zagotavljanje varstva osebnih podatkov, ki ga zagotavlja 38. člen ustave, tako velik, da bi zakon o digitalizaciji zdravstva lahko že bil neustaven.

»Če pa katerokoli točko razveljavijo, bo zakon povsem invaliden,« je navedel Jože Tanko, poslanec SDS, in jim predlagal, naj začasno prekinejo obravnavo in dodatno pregledajo tokratno različico, ki je pred njimi. Zaradi številnih amandmajev jo je okrcal tudi Zvone Černač in napovedal, da jo to zakon, ki ga bodo s posebnim omnibus zakonom ukinili.

Iva Dimic, poslanka NSi, pa se je za nasprotovanje predlogu odločila v zadnjem trenutku, saj jo je zaskrbelo neustrezno zagotavljanje varnosti podatkov uprave za varno hrano, ki jo preiskuje informacijski pooblaščenec.