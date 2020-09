Svarila pred osiromašenjem na vseh področjih

FOTO: Tomi Lombar/Delo

Mirko Štular,

direktor Radia Slovenija:



Če kar naenkrat Slovenija ne potrebuje več kakovostnih radijskih pravljic za otroke, kakovostnih izobraževalnih vsebin, vrhunskih športnih prenosov, radijskih iger, šaleharjev, gagajev, frekvenc x, podkastov ... najmanj, kar lahko pričakujemo, je, da naj vlada to na glas in naravnost pove. Če že nam ne, pa slovenski javnosti.

FOTO: Jure Eržen/Delo

Natalija Gorščak,

direktorica TV Slovenija:



Slovence sta tisočletja ohranila kultura in jezik. S takšnim napadom na medijski prostor uničujemo tisti del jezikovne kulture in kulture, ki ju še gojimo na RTV Slovenija. Mislim, da bi morala vsaka medijska zakonodaja podpirati razvoj jezika in kulture, a tukaj ne vidim zasnov za to.

Negotova sredstva za pokritje višjih stroškov dela

Število prispelih pripomb na medijsko zakonodajo ne odstopa od povprečja v primerjavi z drugimi zakonskimi predlogi, pravijo na ministrstvu za kulturo.

Ljubljana – »Za sestanke z družbenimi deležniki bo še dovolj časa,« so na kritike vodstva RTV Slovenija in drugih, da ministerni pripravljen na pogovore z njimi o medijski zakonodaji, odgovorili na ministrstvu za kulturo, ki, kot kaže, (še) ni pripravljeno prisluhniti pozivom k umiku medijske zakonodaje, saj je napovedalo pripravo novih predlogov rešitev. A sam umik za dolgoročno stabilno poslovanje javne radiotelevizije ne bo dovolj, česar se zaveda tudi vodstvo.Finančne posledice predlaganih zakonodajnih sprememb bi namreč – kot jih je ocenil generalni direktor– RTV Slovenija odnesle 15 ali 16 milijonov evrov, od tega bi jih izločitev oddajnikov in zvez »stala« približno 10 milijonov evrov, preostali del bi odpadel na prerazporeditev 8 odstotkov RTV-prispevka, in sicer 5 odstotkov skladu za medije in 3 odstotkov STA. Ob hkratnem spreminjanju zakona o RTV, STA, medijih in zakona o avdiovizualnih medijskih storitvah naj bi RTV Slovenija zrahljali omejitve oglaševanja, tako da bi zanje veljala ista ureditev kot za zasebne oziroma komercialne televizijske programe. A »teoretična možnost« dodatnih desetih milijonov evrov, ki jo je dopustilo ministrstvo za kulturo, po mnenju vodstva RTV Slovenija ni realna, ampak naj bi na trgu pridobili le okoli dva milijona in pol več, pri čemer se sprašujejo, kako bi se odzvalo občinstvo.In kako bi izguba sredstev preoblikovala javno radiotelevizijo? Po besedah predsednice koordinacije novinarskih sindikatov RTV Slovenijabi lahko izgubila delo skoraj četrtina zaposlenih, pri čemer bi bili najprej na udaru novinarji in kulturno-umetniški ustvarjalci. Ukinitev radijskih ali televizijskih programov brez dodatne spremembe zakonodaje sicer ne bi bila možna. »Vse bi torej morali narediti znotraj obstoječih programov, ki bi ostali konkretno osiromašeni na vseh področjih, predvsem pa na področjih najzahtevnejše produkcije, ko gre za igrane umetniške programe, izobraževalne vsebine, vsebine za otroke, vsebine za nišne dele javnosti, ki so tržno nezanimivi,« je povedal direktor Radia SlovenijaZ direktorico TV Slovenijasta opozorila, da racionalizacija že zdaj vpliva na vsebino in tehnično opremo, pa tudi sodelovanja z mlajšimi kadri tako rekoč ni več.»Število stalnih sodelavcev se je znižalo z okoli 2500 na sedanjih 2250, ker so se leta 2016 začele sproščati omejitve Zujfa in so plače javnih uslužbencev narasle za dva plačna razreda, to je osem odstotkov, za plače gre 70 milijonov evrov, to so stroški, ki jih ne boste nadomestili z ukinitvijo kave na sestankih,« je racionalizacijo slikovito ponazoril Igor Kadunc, ki ob umiku medijske zakonodaje pričakuje razpravo, kako bo zagotovljen denar za financiranje obstoječih obveznosti RTV Slovenija v prihodnjem letu ali dveh.V prvem koraku še vedno pričakuje, da bo iz obstoječih virov financiranja zagotovljen denar za pokritje višjih stroškov dela iz sporazuma o razreševanju stavkovnih zahtev, ki je bil sprejet konec leta 2018. »Če to ne bo šlo skozi, se nam lahko obeta nelikvidnost,« je poudaril Kadunc. A če naj bi generalni direktor od prejšnjega ministra Rudija Medveda dobil zagotovila, da jim sredstva pripadajo, se pod novo vlado znova odpira vprašanje, ali je RTV Slovenija do tega zneska sploh upravičena, o čemer naj bi še razpravljali. Na ministrstvu za kulturo, ki naj bi izplačalo sredstva, naj bi po naših informacijah menili, da ne, medtem ko imajo na ministrstvu za javno upravo še nekaj pomislekov.