Znova s kljukastimi križi nad pročelje kulturnega ministrstva, vandal ujet

Odmeva nov vandalski napad na pročelje kulturnega ministrstva v Ljubljani. Po podatkih policije je storilec zasačen, pravzaprav se ni niti skrival, saj je posnetek napada objavljen na omrežju X.

Odzvala se je kulturna ministrica Asta Vrečko. »Gre za profil, ki simpatizira s skrajno desnimi ideologijami, antisemitizmom, sovraštvom in rasizmom. Zato brez dvoma ta svastika pomeni natanko to, kar je – simbol najhujšega sovraštva in grozot v zgodovini človeštva ter ideologije, v imenu katere so bile te grozote zagrešene,« je zapisala.

Te svastike so jasen pokazatelj, da se simpatizerjem skrajno desnih ideologij ne zdi več niti potrebno skrivati, je poudarila. »Ne gre zgolj za provokacijo, temveč za jasen napad – napad na demokratične vrednote, na kulturo in na stranko Levica. Kmalu bomo imeli možnost, da se odločimo, po kateri poti želimo, da gresta naša država in družba: po poti avtoritarne, represivne in nestrpne družbe, kakršno smo že doživeli v prejšnjem mandatu Janeza Janše ter jo vidimo v državah, kjer je skrajna desnica na oblasti ali se nanjo pripravlja, ali pa po poti vključujoče in solidarne družbe, ki temelji na spoštovanju in demokratičnih vrednotah.«

Mimogrede, storilec, ki na posnetku riše svastike, ima na hrbtu napis digitalni umetnik. Stališče, da bi lahko šlo za umetniško akcijo, je Asta Vrečko zavrnila. »Gre za zelo jasno sovražno provokacijo,« je poudarila.

Že leta 2021 je v času ministrovanja Vaska Simonitija odmeval podoben napad z rumenimi svastikami na isto pročelje.