Sveče vzdolž nekdanje soške fronte

Na pokopališču na Ločah počiva več kot 6000 avstro-ogrskih vojakov. Foto Blaž Močnik

Tudi na Unescovem seznamu

Malčki tolminskega vrtca so se v spoštljivi tišini na vojaškem pokopališču avstro-ogrskih vojakov na Ločah včeraj poklonili žrtvam prve svetovne vojne, jim prižgali sveče in se zahvalili za mir. Z enako gesto se je zvrstilo več kot 30 kratkih slovesnosti na slovenski in italijanski strani vzdolž nekdanje soške fronte od Loga pod Mangartom do Jadrana.Fundacija Poti miru v Posočju je lani prvič povabila muzeje, društva, občine in druge organizacije ter posameznike, »ki se vas je zgodovina izpred stotih let dotaknila«, da podprejo pobudo prižiga luči za mir. »Zahvalili se bomo za mir, v katerem živimo, in se zavezali svojemu poslanstvu, ki je s spoštovanjem predstavljati zgodovino, sodelovati in krepiti mir kot najpomembnejšo vrednoto.«Ob nekdanji frontni liniji zdaj že nekaj let potekajo spominske slovesnosti ob 100-letnici prve svetovne vojne. Zadnji dve napovedani bosta prihodnji mesec s tradicionalnim pohodom h Krnskemu jezeru 10. novembra, naslednji dan pa bo koncert miru s pevskimi zbori v Drežnici.Pot miru je od februarja 2016 na poskusnem seznamu Unescove svetovne dediščine, Slovenija pa pripravlja še nominacijo za trajni vpis. Četudi Organizacija Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo z izjemo Auschwitza in Hirošime zavrača vojno dediščino 20. stoletja, so v fundaciji optimistični, da bodo Unesco s sporočilom Poti miru vendarle omehčali. Nazadnje je organizacija na redni skupščini julija v Bahrajnu začasno zavrnila skupno nominacijo Francije in Belgije na temo vojaških pokopališč prve svetovne vojne, a bo Unesco ustanovil mednarodno skupino, ki bo posebej obravnavala vojno dediščino 20. stoletja.