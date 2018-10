Svet Akosa vladi predlaga razrešitev direktorice Tanje Muha

Svet Agencije za komunikacijska omrežja in storitve (Akos) je po današnji izredni seji vladi predlagal razrešitev direktorice Akosa Tanje Muha . Po pregledu dokumentacije glede dodelitve frekvenc za mobilno tehnologijo 5G podjetju BTC je namreč ugotovil, da je direktorica s svojimi izjavami zavajala, so sporočili člani sveta.Svet Akosa se je na današnji izredni seji seznanil s poročilom direktorice Muhe glede podelitve frekvenc podjetju BTC in preveril izjave, ki jih podala na izredni seji pred tednom dni. Pri tem je ugotovil, da je direktorica z izjavami zavajala. Podjetje BTC namreč ni pridobilo evropskih sredstev za raziskovalni projekt razvoja 5G tehnologij, kot je v svojem poročilu navedlo vodstvo agencije. Svet agencije je zato soglasno sprejel sklep, da v skladu z zakonom o elektronskih komunikacijah vladi predlaga razrešitev direktorice, so zapisali.Akos, ki sodi pod ministrstvo za javno upravo, je podjetju BTC dodelil frekvence za preizkušanje tehnologije 5G, pol leta pozneje pa je zdaj že nekdanji minister za javno upravov tem podjetju dobil službo. Koprivnikar je sicer službo v BTC že zapustil, družba BTC pa je vrnila licence. Vsi vpleteni - Koprivnikar, BTC in Akos - nepravilnosti zanikajo.V ločenih odzivih so med drugim dejali, da lahko testne frekvence uporablja več slovenskih podjetij in organizacij na podlagi zakona in javnega poziva. Svet Akosa je v začetku minulega tedna sklenil, da bo izvedel izredno zunanjo revizijo postopka dodelitve teh frekvenc.