Svet EU položaja evropskih kmetov krpei s prepovdjo veganskih zrezkov

Svet EU je danes dokončno potrdil spremembo zakonodaje za krepitev položaja evropskih kmetov. Med odmevnejšimi novostmi je prepoved uporabe izrazov, povezanih z mesom, kot sta zrezek in slanina, za živila rastlinskega izvora.

Nova pravila, ki so jih članice danes dokončno potrdile v okviru zasedanja ministrov EU za socialne zadeve, določajo, da so pisne pogodbe obvezne, in vključujejo klavzule o pregledu, ki odražajo spremembe na trgu. Poleg tega poenostavljajo priznanje organizacij proizvajalcev in podpirajo njihovo skupno delovanje, med drugim tudi s sredstvi iz skupne kmetijske politike, so v sporočilu za javnost zapisali v svetu EU.

Za izraze, kot sta »pravičen« in »kratka dobavna veriga«, so uvedena usklajena pravila, da se izboljša preglednost, so navedli.

»Ukrepi so odgovor na zaskrbljenost zaradi šibkega položaja kmetov v dobavni verigi,« so zapisali. Danes potrjeni ukrepi dopolnjujejo obstoječa pravila o nepoštenih trgovinskih praksah in so namenjeni izboljšanju stabilnosti dohodkov ter porazdelitve vrednosti, so dodali.

Med odmevnejšimi novostmi so spremembe pri definiciji mesa. Nova pravila po pojasnilih sveta EU krepijo zaščito pojma »meso«, ki je zdaj rezerviran za izdelke živalskega izvora. Določajo se tudi jasnejša pravila za preprečevanje zavajajočega trženja in zagotavljanje poštene konkurence.

Kot so sredi meseca ob potrditvi novih pravil sporočili iz evropskega parlamenta, sprejeto besedilo vključuje seznam izrazov, ki so rezervirani izključno za mesne izdelke ter se ne smejo uporabljati za izdelke, ki ne vsebujejo mesa. Med temi izrazi so med drugim govedina, teletina, svinjina, perutnina, piščanec, jagnjetina, zrezek, kotlet, prsi in slanina.

Evropski parlament je sprva želel prepovedati tudi uporabo izrazov vegi burger ali veganska klobasa. A so predlogu nasprotovali predvsem v nemški živilski industriji, saj je Nemčija največji trg za rastlinske nadomestne izdelke v Evropi, pa tudi nekateri okoljevarstveniki.

Marca letos je parlament nato privolil v kompromisni predlog, s katerim so izrazi za meso namenjeni izključno mesnim izdelkom in jih ni mogoče uporabljati za živila rastlinskega izvora.

Nova pravila bodo objavljena v uradnem listu EU, nato pa bodo začela veljati. Nekatere spremembe, zlasti tiste, ki se nanašajo na označevanje mesa, bodo začele veljati po triletnem prehodnem obdobju, da bo industrija imela čas za prilagoditev, je še zapisano v današnjem sporočilu za javnost.