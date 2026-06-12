Svet Evrope v skrbeh pred lokalnimi volitvami v Sloveniji

Predsednik kongresa lokalnih in regionalnih oblasti Sveta Evrope Gunn Marit Helgesen je izrazil resno zaskrbljenost glede predlaganih sprememb zakona o lokalnih volitvah in pozval slovenski parlament, naj pred odločitvijo o spremembah v celoti upošteva načelo volilne stabilnosti.

Predsednik kongresa je poudaril, da so bile spremembe, ki bi državljanom tretjih držav odvzele volilno pravico na lokalnih volitvah, ki jo uživajo od leta 2002, vložene le nekaj mesecev pred naslednjimi lokalnimi volitvami, ki bodo potekale novembra letos. Takšna sprememba vzbuja resne pomisleke glede na načelo stabilnosti volilne zakonodaje, zapisane v kodeksu dobre prakse v volilnih zadevah, ki določa, da se večje spremembe volilne zakonodaje ne smejo izvajati v letu pred volitvami.

Poleg tega je kongres Sveta Evrope zaprosil za mnenje beneške komisije (s polnim imenom evropska komisija za demokracijo skozi pravo) o skladnosti predlaganih sprememb zakona o lokalnih volitvah v Sloveniji z evropskimi volilnimi standardi, ki veljajo za lokalne volilne procese.

Kodeks dobre prakse v volilnih zadevah določa, da se večje spremembe volilne zakonodaje ne smejo izvajati v letu pred volitvami. Pogled na parlamentarno skupščino Sveta Evrope v francoskem Strasbourgu. FOTO: Reuters

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