FOTO:Svet ni črno-bel in politika ni le Janša-Antijanša

Dramaturg po poklicu, občasni politični komentator, je ena najbolj znanih in cenjenih oseb v slovenskem oglaševanju ter dobitnik številnih nagrad. Svet ni črno-bel, je prepričan. Realnost pa vseeno potrjuje oceno, da dualizem oziroma delitev na dva pola, ki naj bi bila izvor težav slovenske politike, pronica v vse pore slovenske družbe. Dualizem je dejstvo, vi pa trdite, da svet ni le črno-bel, ne samo lev in desen in tudi politika se ne more deliti po ločnici Janša-Antijanša. Od kod torej po vašem mnenju takšna vnetost levice, da bi preprečila nastanek nove desnosredinske koalicije?Strinjam se s tem, da dualizem pronica v ...