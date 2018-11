FOTO:»Svet nikoli ni pahnjen v vojno. Tja ga pahne neodgovorna presoja in odločitev« (FOTO)

Slovesnost je potekala pri kostnici žrtev prve svetovne vojne na ljubljanskem pokopališču Žale. FOTO: Blaž Samec/Delo

Bolj ko bomo človeško povezani, znotraj narodov in med njimi, večja bo verjetnost za trajni mir, je danes na osrednji slovenski slovesnosti ob 100. obletnici konca prve svetovne vojne poudaril predsednik republike. Konec prve svetovne vojne pa je označil za »otipljiv začetek formiranja slovenske nacije in države«.Slovesnost je potekala pri kostnici žrtev prve svetovne vojne na ljubljanskem pokopališču Žale. Poleg predsednika republike Pahorja sta se je udeležila tudi predsednika državnega zbora in državnega sveta,in, nekateri ministri, visoki predstavniki sodstva, policije, vojske in verskih skupnosti ter tudi nekateri člani diplomatskega zbora.Pahor je v govoru opozoril, da lahko mir ohranjamo in krepimo le z medsebojno prijaznostjo, razumevanjem, spoštovanjem, upoštevanjem, obzirnostjo, solidarnostjo, srčnostjo in zavračanjem slehernega sovraštva: »Svet nikoli ni pahnjen v vojno. Tja ga pahne neodgovorna presoja in odločitev. Vojne, zlasti svetovne, niso naravno stanje človeške družbe. O vojnah in o miru odloča človek.«V vsaki zgodovinski situaciji je po besedah predsednika republike vedno mogoče izbrati med vojno in mirom, ko je za to še čas in možnost. »Od tod naše prepričanje, da je trajen mir mogoč,« je dejal in dodal, da je spomin na prvo svetovno vojno na Slovenskem dolga leta počival na intimnem, osebnem spominjanju.»Toda vsaj od 100-letnice konca prve svetovne vojne naprej si ta čas zasluži status prelomnice za našo narodovo zgodovino. Tako v času vojne, ki je v rovih požirala nedolžna življenja slovenskih fantov, kot v času neposredno po njej, ko se je odprla pot za politično formiranje slovenskega naroda.«Po Pahorjevem mnenju ne bo pretirano, če bomo videli konec prve svetovne vojne kot otipljiv začetek formiranja slovenske nacije in države: »Nič velikega se ne zgodi čez noč, temveč zori.« Pahor je tudi spomnil, da bo v nedeljo v Parizu svetovna slovesnost ob 100. obletnici konca prve svetovne vojne: »Številni voditelji se bomo skupaj poklonili žrtvam vojne in se zavezali skupnemu stremljenju za mir,« je še dejal.Zbrane na slovesnosti je nagovorila tudi podpredsednica Nacionalnega odbora za obeleževanje 100-letnic prve svetovne vojne in predstojnica Zgodovinskega inštituta Milka Kosa, ki je prvo svetovno vojno prav tako označila za prelomni dogodek v slovenski zgodovini 20. stoletja.In če je prva svetovna vojna »predvsem razdirala, spomin nanjo, prav nasprotno od njene mlajše sestre, predvsem združuje, združuje slovenske muzeje v razstavnih projektih o vojni, kakršne si niso predstavljali, na celotnem državnem ozemlju in v celotnem obdobju obeleževanja vojnih stoletnic,« je dodala Svoljšakova.Sicer je današnjo slovesnost spremljal kulturni program. Članica Evropskega mladinskega simfoničnega orkestraje tudi prebrala Zavezo za mir, ki jo je avgusta letos v Kobaridu podpisalo 11 mladih iz 11 držav v okviru glasbenega projekta Bobni miru.Po slovesnosti se je s poslanico oglasil tudi predsednik državnega zbora Dejan Židan. V njej je zapisal, da je mir neprecenljiva vrednota, ki terja nenehno čuječnost, delo, trud in prizadevanja vseh nas, tako posameznikov kot držav: »Terja dosledno spoštovanje človekovih pravic, pristno solidarnost, nenehno zavračanje kakršnihkoli predsodkov in nestrpnosti ter odločno zoperstavljanje sovražnosti.«Ne glede na stopnjo razvitosti in blagostanje mir po Židanovih besedah nikoli ni bil in nikoli ne bo samoumeven, »čeprav ga kot samoumevnega še vedno prepogosto in preveč lahkomiselno dojemamo«. Kot je opozoril, prva svetovna vojna ni rešila nobenega od problemov, ki so do te vojne pripeljali.»Za seboj je pustila le tragično bilanco: več milijonov žrtev, brezmejne človeške stiske, opustošene pokrajine, izčrpano in porušeno Evropo ter zlom štirih velikih imperijev,« je še zapisal Židan.Pri kostnici žrtev prve svetovne vojne na Žalah je 9. septembra 2014 potekala tudi državna komemoracija ob 100. obletnici začetka prve svetovne vojne, ki je pomenila uvod v slovensko zaznamovanje 100-letnic prve svetovne vojne.