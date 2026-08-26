Svet Onkološkega inštituta Ljubljana za novo predsednico izvolil Mojco Braz

Na današnji seji sveta Onkološkega inštituta Ljubljana so člani za novo predsednico soglasno izvolili Mojco Braz. Na seji so se predstavili tudi predstavniki ustanovitelja, ki jih je vlada imenovala na seji prejšnji teden, so sporočili iz inštituta.

Vlada je na seji 20. avgusta za preostanek mandata, do 6. novembra 2027, kot predstavnike ustanovitelja poleg novoizvoljene predsednice sveta imenovala še Andreja Pivčeviča, Zvonka Slavca in Federica Victorja Potočnika. Člani sveta zavoda so se na seji seznanili ter sprejeli tudi program ukrepov za zagotovitev poslovne in plačilne stabilnosti Onkološkega Inštituta Ljubljana.

Onkološki inštitut Ljubljana je sicer v prvih petih mesecih letošnjega poslovanja beležil tretjo najvišjo izgubo med zdravstvenimi zavodi, znašala je 3,2 milijona evrov.

Na inštitutu so julija za STA navedli, da so imeli v letu 2026 največji vpliv na negativni rezultat učinki uredbe o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja ter učinki plačne reforme na stroške dela.

Na podlagi pripravljenih projekcij poslovanja so takrat ocenili, da bo bilančni primanjkljaj ob koncu leta še povečan in bo presežek odhodkov nad prihodki znašal okoli 8,5 milijona evrov.