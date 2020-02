Svet onkološkega inštituta potrdil Ireno Oblak za strokovno direktorico

Svet Onkološkega inštituta Ljubljana je potrdilza novo strokovno direktorico inštituta. Štiriletni mandat bo nastopila 1. maja, so pojasnili na inštitutu.Sejo sveta so zaradi preventivnih ukrepov pred novim koronavirusom organizirali za zaprtimi vrati. Na dnevni red so uvstili tudi poročilo o lanskem poslovanju inštituta.Oblakova je zaposlena na onkološkem inštitutu, deluje v sektorju za radioterapijo. Razpis za strokovnega direktorja je bil objavljen 10. januarja. Dosedanjemu strokovnemu direktorjuje mandat potekel že sredi novembra, od tedaj pa funkcijo opravlja kot vršilec dolžnosti.Kovač se je sicer oktobra lani kot edini kandidat prijavil na prvi razpis za strokovnega direktorja, a se člani sveta niso odločili za njegovo ponovno imenovanje. Svet zavoda ga je tako do imenovanja novega strokovnega direktorja imenoval za vršilca dolžnosti, razpis pa so ponovili.Poleg tega nameravajo na današnji seji obravnavati poročilo o poslovanju inštituta v lanskem letu, poročilo o inšpekcijskih in drugih nadzorih na inštitutu ter ugotovitve na področju zunanjega izvajanja informacijskega sistema.