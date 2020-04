Svet potovanj bo drugačen kot pred koronavirusom

Bruselj – Zaprte evropske meje, nemogoča potovanja, letališča brez prometa, prazna središča mest in letovišča kot mesta duhov. Turizem je med gospodarskimi vejami, ki so s širjenjem koronavirusa najbolj prizadete in bo po koncu pandemije še ostal pod močnim pritiskom.



Države, ki so močno odvisne od turizma (na Hrvaške, denimo, je njegov delež v BDP pri 17 odstotkih), so še v posebno težkem položaju. Ministri držav članic EU, pristojni za turizem, so na današnji videokonferenci opravili pogovore o izkušnjah v bitki s krizo in prihodnjih ukrepih.



Pripravili naj bi posebno platformo za spremljanje protikriznih ukrepov po državah. Posebno kočljivo vprašanje, na kakšen način bi spet zagnali turizem, ko bo pandemija končana.

Novi standardi

Kot je po videokonferenci v pogovoru z bruseljskimi dopisniki pojasnil gospodarski minister Zdravko Počivalšek, Slovenija zagovarja sistema »koronastandardov«. Z njimi bi lahko v EU usklajeno razdelali delovanje turizma po koncu pandemije.



V Sloveniji glede tega že potekajo konkretne priprave s podjetji s področja turizma. Ti standardi bi, denimo v hotelih, zadevali sistem vstopa, prijave, zajtrkovalnice, organizacija dela v restavracijah, bare, konferenčna dvorane, bazeni, savne …



Ti novi standardi bi po ministrovih besedah »omogočili bolj varno in zdravo delovanje«. Želja je, da bi se glede tega uskladili na ravni celotne EU. »Pričakujemo usklajene evropske smernice za standarde,« je povedal Počivalšek. Hrvaško predsedstvo Svetu EU na podlagi razprave ministrov povzelo različne predloge, ki so na mizi.

Kaj je prednost Slovenije?

V turizmu bo po besedah Počivalška v prihodnosti marsikaj drugače. Tudi ko nevarnosti koronavirusa ne bo več, bodo prihodnosti imeli tisti z butičnim turizmom, »ki sledi duši in telesu in je posamezniku pisan na kožo.« Napovedal pa je, da bo v največjih težavah množičen turizem z velikimi hoteli.



Standardi v sobah bodo po njegovih besedah v prihodnje drugačni, večji pomen bo imela higiena. Kljub višji stroškom ne pričakuje zvišanja cen. Podjetja se bodo v njegovih morala prilagoditi in digitalizirati . Tudi navadne gostilne bodo drugače organizirane, saj bodo gostje želeli varnost.



Standarde bo po njegovem mnenju laže uveljavljati v butičnih ciljih, kakršen želi biti Slovenija. »Imamo prednosti, ker smo že doslej bili zeleni, aktivni, zdravi, butični,« je povedal.

Negotovosti glede prehodov meje

Velika neznanka ostaja prihod gostov čez meje. »Slovenski turizem je več kot 70 odstotkov odvisen od tujih gostov in niti s takojšnjim odprtjem mej se stvari ne bi hitro obnovile,« je prepričan Počivalšek. Na ravni ministrov resne razprave o tej temi še niso potekale.



Vse dejavnosti bodo v očeh Počivalška odvisni od tega, »kako pri nas in v posamezni državi, obvladujejo širjenja virusa«. Slovenija je lahko zadovoljna z doseženim in se bo lahko začela bolj pogumno spogledovati s popuščanjem ukrepov, je napovedal.



Vsekakor naj ne bi bilo diskriminacije pri potnem listu (državljanstvu), temveč gre za vprašanje »ali v neki državi dobro obvladujejo krizo ali ne«. Slovenski uspeh v bitki s koronavirusom je pogoj, da bodo sploh želeli priti in da bodo v drugih državah želeli sprejeti ljudi iz Slovenije.



V Sloveniji je največ gostov iz Italije, »a bomo morali biti zadržani, ker moramo imeti dokaze, da je kriza pri njih ustrezno rešena.« Tako na Hrvaškem kot tudi v Avstrija in Nemčija je položaj v njegovih očeh dober.



Pričakuje protokol za prehode meje in vstopa v hotel , tudi z zdravstvenega vidika. »Dokler v nekaterih države krize ne bodo obvladali, bo težko pričakovati, da bomo mi v Sloveniji takšno mejo odprli«. Vprašanje, kako bodo takšne stvari potekale v praksi.

Pogovori s Hrvaško

Počivalšek napoveduje pogovore z ministri iz sosednjih držav. V sredo gre k hrvaškemu kolegu Gariju Cappelliju. To se povezuje s pričakovanji, da bi gostje iz Slovenije reševali turizem pri sosedih. Je pa Počivalšek opozoril, da imamo okoli 110.000 lastnikov nepremičnin na Hrvaškem, kar pa bo tudi treba upoštevati.



»Prizadevamo si, da Slovence navdušimo, da vsaj v letošnjem letu spoznavamo lepote naše domovine na vseh področjih,«. Tako bi res pokazali, da je Slovenija destinacija za 365 dni, saj vsak dan v letu v vsaki slovenski pokrajini mogoči kaj početi. »Če je kaj dobrega v tej slabi krizi, je to, da s obrnemo k sebi in pogledamo, kakšni smo,« je povedal.



Ministri so se za zavzeli usklajeno pripravo ukrepov evropskega načrta za okrevanje, za zagotovitev zadostnih likvidnostnih sredstev za podjetja, za organizatorje potovanj, turistične agencije in ostale akterje iz tega sektorja. Zavzeli so se tudi za usklajene rešitve glede vračil vplačil za potovanja, vključno z vavčerji.