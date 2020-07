Svet pričakuje nove okužbe in nove smrti

Hepatitis B

V svetu je več kot 240 milijonov ljudi kronično okuženih z virusom hepatitisa B (HBV). Vsako leto zahteva okrog milijon življenj. Od 15 do 25 odstotkov oseb, ki se okužijo v otroštvu, umre zaradi jetrnega raka povzročenega s HBV ali zaradi ciroze.



Hepatitis C

Z virusom hepatitisa C je na Zemlji okuženih od 130 do 150 milijonov ljudi, vsako leto zaradi bolezni jeter, ki so posledica hepatitisa C, umre od 350.000 do pol milijona oseb.



Obolelih se še drži stigma

Hepatitis C: ne spreglejmo ga. Foto: Shutterstock Foto

Ljubljana – V ponedeljek in torek bo infekcijska klinika v ambulanti na Poljanskem nasipu anonimno in brezplačno testirala na okužbo z virusom hepatitisa C. V boju proti korona virusu se zdijo okužbe z drugimi virusi manj pomembne. Zato je še toliko bolj pomembno, da se pred 28. julijem, svetovnim dnevom hepatitisa, spomnimo, da nas ogrožajo tudi virusi, o katerih redkeje spregovorimo.V obdobju pandemije je po besedahs Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja pri Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana (UKC) eden ključnih problemov skrb, da bi zaradi pretirane obremenitve zdravstvenega sistema in strahu prebivalcev pred okužbo spregledali kakšno pomembno življenjsko ogrožujočo bolezen, kamor sodita virusna hepatitisa B in C.Zato so ponovno vzpostavili tudi že tradicionalno ponedeljkovo ambulanto za anonimno brezplačno testiranje na omenjena virusa hepatitisa ter na HIV: tudi to poteka na Poljanskem nasipu med 12. in 14. uro.Informiranost in ozaveščanje javnosti o pomenu preventivnega testiranja izpostavlja tudi študent medicinske fakultete, ki deluje v okviru projekta Imuno,. Izkoreninjanje hepatitisa je po njegovem počasno, ker se precejšen delež obolelih »zaradi pogostega asimptomatskega poteka bolezni okužbe sploh ne zaveda«.Ključna pa je tudi destigmatizacija bolezni. Kajti pri nas, kot ocenjuje Mencin, še vedno prevladuje prepričanje, da je hepatitis »posledica v družbi nezaželenih dejanj«. »Vemo pa, da smo za okužbo dovzetni vsi,« dodaja v prepričanju, da bi lahko s primernejšo komunikacijo ljudem olajšali odločitev za testiranje, saj bi s tem omogočili boljše zdravljenje tistih, ki ga potrebujejo in pripomogli k jasnejši epidemiološki sliki, ki bi medicini koristila v nadaljnjih ukrepih pri zajezitvi bolezni.Matičičeva je ob predstavitvi akcije opozorila tudi, da proti hepatitisu C cepiva žal še vedno nimamo, obstajajo pa zdravila, s katerimi lahko bolezen uspešno zdravimo. Nasprotno obstaja cepivo za hepatitis B, ki pa je v veliki meri namenjeno mlajši generaciji.Strokovnjaki po svetu so po navedbah Matičičeve v prvih mesecih pandemije ugotovili, da uveljavljeni programi obveznega cepljenja otrok proti hepatitisu B in programi testiranja darovane krvi na virusa hepatitisa B in C zaenkrat še niso okrnjeni. Tega pa ni mogoče trditi za programe odkrivanja in zdravljenja okužbe z virusoma hepatitisa B in C. Zato stroka v bodoče ob nadaljevanju tovrstnega trenda pričakuje povečano število novih okužb in smrtnih primerov.Akcija brezplačnega in anonimnega testiranja bo potekala med 14. in 19. uro, nanjo pa se je treba v izogib širjenju covida-19 predhodno najaviti na telefonsko številko 01 522 9392.