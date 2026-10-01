Svet šempetrske bolnišnice za direktorico izbral Ingrid Kuk Kikl

Na današnji seji sveta šempetrske bolnišnice so se predstavil štirje kandidati, ki so se prijavili na razpis za direktorja. Po predstavitvah in predstavitvi vizije se je svet odločil, da bo prihodnja štiri leta zavod vodila dosedanja v. d. direktorja Ingrid Kuk Kikl, ki bolnišnico in delo v njej dobro pozna, saj je bila prej pomočnica direktorja.

»Zdaj seveda čakamo še na potrditev mandata s strani vlade. Jutri bodo poslali vso potrebno dokumentacijo, potem pa bomo morali počakati,« je v izjavi po seji povedala predsednica sveta zavoda šempetrske bolnišnice Alenka Kolar.

Vse štiri prijave ustrezale zahtevanim pogojem

Med štirimi prispelimi prijavami, od katerih so bile vse popolne in so ustrezale zahtevanim pogojem, so se za Kuk Kikl odločili zato, ker od vseh kandidatov najbolje pozna bolnišnico. »Predstavila je tudi nek okvirni načrt, kaj se bo dogajalo v prihodnjih mesecih, in kako si je zamislila spremembe v tej bolnišnici, ki so nujne, da bo bolnišnica še naprej finančno uspešna,« je še povedala Kolar.

Prihodnja štiri leta Kuk Kikl vidi kot nadaljevanje dela, ki ga je v svojem mandatu začel Dimitrij Klančič, kot prehod od stabilizacije poslovanja v sistematičen in strateški razvoj bolnišnice. Največji izziv pa vidi v prilagoditvi procesov bolnišnice.

Bolnišnica se mora po njenih besedah prilagoditi na hitre spremembe v svetu, mora biti fleksibilna in da se bo lahko hitro odzivala na tveganja in priložnosti iz okolja.

»Poslujemo v zahtevnih časih, v katerih so spremembe postale vsakodnevna stalnica. Hkrati pa delujemo v organizacijskem in upravljavskem okolju, ki je pogosto premalo fleksibilno za hitro odzivanje na nove izzive. Zato želim graditi bolnišnico, ki bo bolj prožna, povezana in razvojno usmerjena ter se bo znala pravočasno odzivati na tveganja in priložnosti prihodnosti,« je o svojem delu napovedala Kuk Kikl.

Ingrid Kuk Kikl od letošnjega 1. maja opravlja funkcijo vršilke dolžnosti direktorice šempetrske bolnišnice.