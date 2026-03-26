    Afera Black Cube: Sova obvestila policijo in tožilstvo o sumu kaznivega dejanja

    Prvaki strank pred začetkom seje SNAV niso bili zgovorni. Janša pričakuje, da bodo obravnavali tudi informacije o komisarki Marti Kos.
    Joško kadivnik je potrdil, da je Sova obvestila policijo in tožilstvo o sumu kaznivega dejanja v povezavi s stiki paraobveščevalcev s slovenskimi subjekti. FOTO: Jože Suhadolnik
    STA, R. I.
    26. 3. 2026 | 09:11
    26. 3. 2026 | 10:30
    6:31
    Direktor Slovenske obveščevalno-varnostne agencije (Sova) Joško Kadivnik je pred sejo Sveta za nacionalno varnost (SNAV) v kratki izjavi za medije med drugim povedal, da je Sova vodstvo policije in tožilstvo glede delovanja paraobveščevalne agencije in njenih stikov s slovenskimi subjekti obvestila o obstoju suma kaznivih dejanj.

    Predsednica države Nataša Pirc Musar s prdsednik izvoljenih strank. FOTO: Jože Suhadolnik
    Kadivnik je navedel, da bo na seji predstavil poročilo o vplivu iz tujine, paraobveščevalne agencije, ki je bila v stikih s slovenskimi subjekti. Dodal je, da bo pri tem upoštevano dejstvo, da je Sova pred dvema dnevoma obvestila tožilstvo in generalnega direktorja policije v skladu z določbo zakona, ki govori o tem, da če agencija ugotovi utemeljene razloge za sum, da je bilo storjeno kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, o tem obvesti generalnega direktorja policije in tožilstvo.

    Več podrobnosti, niti klasifikacije kaznivega dejanja ni pojasnil. Kadivnik je sicer že 20. marca Kadivnik članom operativne skupine sekretariata SNAV predstavil dogajanje 10. in 11. decembra lani skupaj z materialnimi dokazi o obisku predstavnikov Black Cube na Trstenjakovi ulici 8 v Ljubljani, kjer ima sedež SDS. S policije pa so poročali o preiskavi sumov kaznivih dejanj, so takrat sporočili z vladnega urada za komuniciranje.

    Janez Janša je že napovedal, da se bo z veseljem udeležil današnje seje. FOTO: Jože Suhadolnik
    Dokazi naj bi pričali o obisku treh predstavnikov paraobveščevalne korporacije Black Cube – Giore Eilanda, Lirona Tzura  Dana Zorelle. Afera, ki se je začela z objavo avdio in video skrivno posnetih in anonimno objavljenih pogovorov znanih Slovencev, je zaznamovala zadnji teden kampanje pred nedeljskimi državnozborskimi volitvami.

    image_alt
    Direktor Sove Joško Kadivnik: Nismo živčni, smo pa zaskrbljeni

    Na današnji seji SNAV, ki jo je sklical premier Robert Golob, bodo poleg tujih vplivov na volitve v Sloveniji obravnavali krizne razmere v svetu in energetsko varnost. Predsednik vlade je na sejo povabil tudi predsednico republike Natašo Pirc Musar in predstavnike strank, ki so bile izvoljene v DZ.

    Prvaki strank pred sejo sicer niso bili zgovorni. Predsednik SDS Janez Janša ob prihodu na sejo izrazil upanje, da bo SNAV obravnaval »ključen varnostni problem za Slovenijo in Evropo«, ki je po njegovem informacija, da je bila komisarka Marta Kos registrirana agentka jugoslovanske tajne službe. »Njeni dosjeji so v Beogradu, ker so v Beogradu, so verjetno tudi v Moskvi. In gospa je verjetno ključen varnostni rizik v Evropi,« je dejal.

    Na vprašanje o sumu kaznivih dejanj, ki jih je v zvezi z delom tuje paraobveščevalne korporacije Black Cube policiji in tožilstvu naznanila Sova, ni odgovoril, meni pa, da je »korupcija, ki je bila razkrita« na posnetkih, ki so bili pred volitvami anonimno objavljeni na spletu,»takšne narave, da bo imelo tožilstvo dela za deset let«.

    Minister za obrambo Borut Sajovic pa je glede tega dejal, da se je treba pogovoriti odkrito, resno in odgovorno, »zamisliti pa se morajo posebej tisti, ki so strankarski in osebni interes postavili nad interes Slovenije«.

    Minister za obrambo Borut Sajovic je opozoril, da se je treba o aferi pogovoriti odkrito, resno in odgovorno. FOTO: Jože Suhadolnik
    SNAV sicer danes obravnava krizne razmere v svetu in energetsko varnost ter tuje vplive na volitve v Sloveniji, na kar je ob prihodu opozoril tudi prvak SD Matjaž Han, ki meni, da morajo stranke po volitvah v ospredje postaviti interes države in državljanov.

    Predsednik vlade Robert Golob je na sejo povabil tudi predsednico republike Natašo Pirc Musar in predstavnike strank, ki so bile na nedeljskih volitvah izvoljene v DZ.

    Edini od teh, ki nimajo dovoljenja za dostop do tajnih podatkov, je prvak stranke Resni.ca Zoran Stevanović, ki je dejal, da bo sejo v delu, ko bodo obravnavani tajni podatki, zapustil, saj ne želi kršiti zakona. Lahko pa sliši, če obstajajo sumi kaznivih dejanj, je dodal.

    Prvak stranke Resni.ca Zoran Stevanović sicer nima dovoljenja za dostop do tajnih podatkov. Kot je povedal, bo, če bodo ti predstavljeni, sejo v tistem delu zapustil. FOTO: Jože Suhadolnik
    Da bo sklical sejo SNAV, na kateri bi obravnavali tuje vplive na volitve v Sloveniji, je Golob napovedal v zadnjem tednu pred volitvami, potem ko so kampanjo v sklepnem delu zaznamovale anonimna objava posnetkov in informacije Slovenske obveščevalno-varnostne agencije (Sova) o obisku predstavnikov tuje obveščevalne službe Black Cube na sedežu SDS.

    Da bi o slednjem moral razpravljati SNAV, je v zadnjih dneh ocenil tudi prvak SDS Janša. V torek je v oddaji 24ur zvečer na POP TV potrdil, da se bo seje z veseljem udeležil in da gre v resnici za posvet prvakov strank s predsednico republike. Tudi v drugih strankah so potrdili, da se bodo seje udeležili.

    Svet za nacionalno varnost skladno z odlokom poleg predsednika vlade, ki mu predseduje, sestavljajo še ministri za obrambo, notranje in zunanje zadeve ter infrastrukturo in direktor Sove.

    Seja sveta za nacionalno varnost FOTO: Jože Suhadolnik
    Ko gre za vprašanja nacionalne varnosti, ki zahtevajo usklajeno delo, predsednik SNAV na sejo povabi še predsednika republike, predsednika DZ, predstavnika največje opozicijske stranke v DZ, predstojnike drugih državnih organov ter predstavnike drugih organizacij.

    Necenzurirano: Operativci Black Cube prileteli iz Bolgarije

    Operativci izraelske paraobveščevalne agencije Black Cube so po poročanju portala Necenzurirano na sestanek, ki so ga po ugotovitvah Sove 11. decembra lani imeli na sedežu SDS, prileteli iz Bolgarije. Na izraelskem zasebnem letalu, ki je večer prej pristalo v Ljubljani, je bil tudi Giora Eiland, upokojeni izraelski generalmajor, za katerega je Janez Janša prejšnji teden priznal, da je obiskal sedež SDS. Podatke so na Necenzurirano, kot pišejo, v zadnjih dneh dobili iz državne Kontrole zračnega prometa in naših novinarskih kolegov iz Bolgarije. »Ti podatki nakazujejo, da so predstavniki Black Cube na čelu z Eilandom v Slovenijo očitno prileteli zgolj zaradi sestanka na Trstenjakovi. V naši državi so se skupaj, vključno s prenočitvijo v enem od ljubljanskih hotelov, zadržali le 18 ur, drugih aktivnosti pa niso imeli.«

    Novice  |  Slovenija
    Študij

    Znane omejitve vpisa: Koliko študijskih programov bo imelo omejitve?

    Pri desetih študijskih programih odločitev o omejitvi vpisa še ni znana.
    26. 3. 2026 | 10:38
    Preberite več
