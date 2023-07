Svet za nacionalno varnost o poslanstvu Slovenije

Svet za nacionalno varnost se je danes seznanil s kriznimi situacijami, ki so na dnevnem redu Varnostnega sveta ZN in katerim se bo v času nestalnega članstva posvečala tudi Slovenija. Zavzel se je za to, da se Slovenija zlasti posveti podnebnim spremembam in vodni krizi, preprečevanju konfliktov ter zaščiti civilistov in najbolj ranljivih.

»Svet se je zavzel za to, da Slovenija svoje članstvo izkoristi predvsem za posvečanje podnebnim spremembam in vodni krizi, preprečevanju konfliktov ter zaščiti civilistov in najbolj ranljivih skupin, krepitvi vloge žensk in spoštovanju mednarodnega prava,« je pojasnil državni sekretar za nacionalno in mednarodno varnost Andrej Benedejčič.

Slovenija si bo aktivno prizadevala za pravičen in trajnosten mir v Ukrajini, posebno pozornost pa bo posvečala tudi Zahodnemu Balkanu. Prav tako bo podpirala krepitev sodelovanja ZN z ostalimi mednarodnimi in regionalnimi organizacijami, je povedal po današnji razširjeni seji sveta.

Benedejčič je opozoril, da je trenutno v VS ZN precejšnja polarizacija. Nestrinjanje med stalnimi članicami pa je označil kot priložnost za okrepljeno delo nestalnih članic. Ob tem je spomnil, da si tudi generalni sekretar ZN Antonio Guterres prizadeva za večjo interakcijo in vlogo z izvoljenimi članicami VS ZN, saj te omogočajo bolj normalno in nemoteno delovanje ZN.

»Svet se je zavzel tudi za varnostno ozaveščenost vseh vključenih v projekt nestalnega članstva, kot tudi za ustrezno protiobveščevalno zaščito in zagotovitev informacijske varnosti,« je še dodal državni sekretar.

Seje sveta za nacionalno varnost so se danes udeležili predsednica republike Nataša Pirc Musar, predsednik vlade Robert Golob, zunanja ministrica Tanja Fajon in predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič. Seje se je udeležil tudi podpredsednik največje opozicijske stranke SDS Aleš Hojs, barve opozicijske NSi pa je zastopal vodja poslanske skupine in podpredsednik stranke Janez Cigler Kralj.

Slovenija je bila junija v Generalni skupščini ZN izvoljena za nestalno članico Varnostnega sveta ZN za obdobje 2024-2025.