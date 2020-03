FOTO:Svet za nacionalno varnost v najširši zasedbi, a brez šefa Sove

V državnem zboru se je sestal svet za nacionalno varnost, na fotografiji: Jelko Kacin. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Svet za nacionalno varnost brez direktorja Sove



Z vladnim odlokom, ki so ga sprejeli včeraj, so bili v svet za nacionalno varnost imenovani predsednik vlade, ki je tudi predsednik sveta, podpredsedniki vlade, minister za notranje zadeve, minister za zunanje zadeve in minister za finance. Kar pomeni, da po novem člana sveta za nacionalno varnost torej nista več direktor Slovenske obveščevalno-varnostne agencije – v nasprotju s pričakovanji vlada Janeza Janše dosedanjega direktorja Rajka Kozmelja še ni zamenjala – in minister za pravosodje, so pa člani po novem podpredsedniki vlade. Trenutno so to predsedniki koalicijskih strank oziroma ministri za gospodarstvo, za kmetijstvo in za obrambo. Doslej je bil sicer minister za obrambo naveden med člani sveta po funkciji.



Ko svet za nacionalno varnost obravnava vprašanja nacionalne varnosti, ki zahtevajo usklajeno delo, njegov predsednik na sejo povabi predsednika države, predsednika državnega zbora, predsednika državnega sveta, predsednika največje opozicijske stranke, predsednike drugih državnih organov in predstavnike drugih organizacij ...

Sklepe po koncu sveta za nacionalno varnost (SNAV), ki se je tokrat sestal v najširši možni sestavi – a brez direktorja Sove, ki ga nova vlada precedenčno ni uvrstila med člane SNAV in je zato tudi odstopil –, bo koncu zasedanja predvidoma podal predsednik vlade, sicer predsednik posvetovalnega telesa.Ob prihodu na sejo je uradni govorec kriznega štabasicer ocenil, da se po sprejetju številnih ukrepov za preprečevanje širitve novega koronavirusa stvariizboljšujejo. Madžarska je že odprla mejo za blagovni promet, pa tudi klima je pred odločanjem evropskih voditeljev po njegovih besedah bistveno boljša kot pred dnevi.Minister za obramboje ponovil, da vlada trenutno vse sile usmerja v krepitev zalog zaščitne opreme, da jo bodo lahko zagotovile zdravstvenim zavodom, domovom za starejše in vsem drugim, ki jo potrebujejo.Nekdanji premier in prvak LMŠpa je komentiral razne očitke, ki letijo na ukrepanje njegove vlade. »Dejstvo je, da smo mi izvedli vse tiste ukrepe, zaradi katerih smo bili s strani nekaterih voditeljev EU tudi kritizirani, recimo zaprtje mej. Evropske države te ukrepe uvajajo šele danes,« je dejal in nadaljeval, da je v tem času treba reševati to, kar je nujno potrebno, če imajo nekateri čas še o tem polemizirati na twitterju, potem pa ne vem, če jim bo vse zneslo.V Levici, kjer se z nekaterimi ukrepi nove vlade ne strinjajo, izpostavljajo, da vlada še ni ustrezno zaščitila samozaposlenih. Nekatere druge države so se po besedah koordinatorjaže odločile, da jih do 1. julija oprostijo plačevanja prispevkov, druge gredo v smeri, da se jim nudi minimalna socialna varnost, kar bo predlagala tudi Levica.Opozarjajo pa tudi na z novo metodologijo testiranj, saj je testiranje zgolj tistih z znaki okužbe po njihovih besedah v nasprotju s smernicami Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) in smernicami držav, ki se s krizo najbolje soočajo. V Levici so tako prepričani, da bi bilo treba vsem, ki so dnevno izpostavljeni stikom z ljudmi, nuditi brezplačno testiranje. Predlagali bodo tudi, da se vlada zadolži za 400 milijonov evrov, ne pa da ta sredstva vzame iz linearnega zmanjšanja izdatkov proračunskih porabnikov.