Svet zavoda v bran vodstvu psihiatrične klinike

Svet Univerzitetne psihiatrične klinike (UPK) Ljubljana se je sestal na seji, na kateri so obravnavali očitke v nekaterih medijih v zvezi z domnevnimi zlorabami pacientov s strani zaposlenih v UPK Ljubljana. Sprejeli so več sklepov. Podprli so zahteve po strokovnih nadzorih in naznanitev suma storitve kaznivega dejanja. Predloga za razrešitev generalnega direktorja Bojana Zalarja pa niso podali, ker niso podani razlogi za razrešitev, kot so določeni v statutu, so zapisali v izjavi za javnost.

O ugotovitvah nadzorov se bo svet seznanili po izdaji vseh končnih poročil in po potrebi zahteval dodatne ukrepe in zagotovitev odprave vseh morebitnih nepravilnosti, so dodali.

Vodstvo UPK Ljubljana je na seji članom sveta poročalo o očitkih ter okoliščinah, dosedanjih ukrepih in prihodnjih aktivnostih. »Svet UPK je z vso skrbnostjo in odgovornostjo proučil vse objave, dokumente, izjave (predvsem zaposlenih) ter predpise in z velikim obžalovanjem ugotavlja, da je nastala pacientom, njihovim svojcem in vsem zaposlenim ogromna škoda, za kar se jim v imenu sveta, vodstva zavoda in ustanovitelja zavoda iskreno opravičuje,« so navedli v izjavi za javnost.

Navedli so, da vseskozi spremljajo delo, dobivajo gradiva, informacije in stališča od vseh pristojnih, vse ugotovitve in ukrepe pa sprejemajo »s polno odgovornostjo in soglasno«.

Potrdili so kronologijo obravnave anonimnih prijav v zvezi z nasiljem nad pacienti na svetu zavoda v času mandata sveta. Seznanili so se z vsebino inšpekcijskih nadzorov zdravstvene inšpekcije in ZZZS, drugih inšpekcij ter poročilom o postopkih pred pristojnimi sodišči v zvezi z odškodninami pacientov, ter zapisali, da pri teh ni bilo ugotovljenih »nobenih posebnih nepravilnosti«.

Novinarska konferenca vodstva psihiatrične klinike: Nataša Mikez, Bojan Zalar, Blanka Kores Plesničar in Jurij Bon. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Razrešitev »razbijanje tima ene najuspešnejših klinik«

V zadnjih treh letih je bilo v UPK Ljubljana izdanih 14 opozoril pred redno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga, od tega šestim delavcem iz zdravstvene nege in oskrbe. Na podlagi teh podatkov v svetu ugotavljajo, da zavod izvaja ukrepe.

Ima tudi načrt izobraževanja in evidence o opravljenih izobraževanjih, izdelan register tveganj na vseh področjih, ta tveganja redno spremlja in o njih poroča svetu zavoda. Redno se izvajajo tudi ankete o izkušnjah pacientov; v letu 2022 je anketo izpolnilo več kot 2000 pacientov.

Od pooblaščenca za mobing so dobili informacijo, da prijav v zadnjem obdobju ni bilo, o možnostih prijave so zaposleni seznanjeni.

»Svet zavoda v celoti podpira delo vodstva UPK na podlagi rezultatov poslovanja in proučitve vseh dokumentov, ki dokazujejo strokovno uspešno delo klinike,« so zapisali. Člani sveta zavoda tudi ne vidijo razloga za podajo odstopa ali razrešitev s strani ustanovitelja. Razrešitev članov sveta kakor generalnega direktorja bi pomenila »razbijanje tima po vseh objektivnih kazalcih ene najuspešnejših klinik v Sloveniji«.

Ob tem dodajajo, da ustanovitelju – ministrstvu za zdravje niso imeli možnosti pojasniti razlogov in dejstev v zvezi z medijskimi poročanji o domnevnih zlorabah pacientov.