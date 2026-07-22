Sveti sedež zanikal, da je pater Marko Rupnik oproščen

Vatikan je končno prekinil molk o primeru patra Marka Ivana Rupnika, v izjavi za medije je Tiskovni urad Svetega sedeža zavrnil v zadnjih dneh razširjene namige, da naj bi bil izobčeni jezuit oproščen obtožb, in poudaril, da ocena primera še vedno poteka ter da senat preučuje dokumente več škofij, jezuitov, vpletenih oseb in medijev.

Zakaj Vatikan poudarja, da gre za kanonični kazenski postopek, ki naj bi potekal ne glede na zastaranje, kaj to pomeni za obravnavo očitanih spolnih zlorab in kako se to razlikuje od državne zakonodaje. A ob uradnem poudarku spoštovanja postopka odvetnica petih žrtev govori o »celo gori pisem«, na katera ni odgovora – in ostaja odprto vprašanj, za koga v tem primeru pravzaprav skrbi vplivneže v Vatikanu.