Zahteva po opravičilu Svetlane Makarovič

V Združenju novinarjev in publicistov (ZNP) so ostro obsodili verbalni napad Svetlane Makarovič na novinarko Planet TV ob robu petkove sodne obravnave, ko je Makarovič novinarko ob postavljanju vprašanja prekinila in ji dejala, da naj bo tiho, ker da je neumna. ZNP od Makarovičeve pričakuje javno opravičilo.

V petek je potekal narok tožbi, v kateri novinar Jože Možina od umetnice Makarovičeve zaradi domnevne razžalitve zahteva opravičilo in odškodnino. Po obravnavi je novinarka Planet TV toženi želela zastaviti vprašanje, povezano s svobodo izražanja, Makarovičeva pa jo je prekinila in izrekla omenjene besede.

Dejanje Makarovičeve so obsodili tako v Društvu novinarjev Slovenije kot v ZNP. Kot so v današnji izjavi zapisali pri ZNP, imajo novinarji pravico postavljati tudi neprijetna vprašanja. »Sogovornik lahko odgovor zavrne, to pa ne upravičuje osebnega žaljenja in ukazovanja, naj novinar utihne. Osebno poniževanje, zastraševanje in nasilje nad novinarji zaradi njihovega dela odločno zavračamo, ne glede na nazorsko usmeritev novinarja, uredniško politiko njegovega medija ali ugled napadalca. Stanovska solidarnost mora veljati za vse,« so poudarili pri ZNP.

Posebej skrb vzbujajoče se jim zdi, da tako ravna uveljavljena kulturnica in politična aktivistka, ki se pri zagovoru lastnega izražanja sklicuje na svobodo govora, novinarki pa na vprašanje odgovori z zahtevo po molku. »Umetniški ugled nikomur ne daje privilegija poniževati drugih. Svoboda izražanja mora veljati tudi za ljudi, katerih vprašanja ali stališča nam niso všeč,« so dodali.

Navedli so še, da v ravnanju Makarovičeve prepoznavajo nadaljevanje odnosa do novinarskega dela, ki da se je pokazal že 21. januarja 2022 v njenem javnem napadu proti Možini. Ob tem so pri ZNP kritični do poročanja TV Slovenija glede Možinove tožbe v Odmevih 2. oktobra.