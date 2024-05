Svetniki kritični do »kurirskega« ravnanja predsednika uprave RTV Slovenija

Svet zavoda bi moral na izredni seji odločati o imenovanju Alenke Vodončnik za članico uprave, a je ta prijavo na razpis umaknila.

Predsednik uprave Zvezdan Martić je nekdanjo članico nadzornega sveta, ki je bila imenovana na predlog SNS, predlagal v imenovanje, ker je bila edina prijavljena in ker ni želel tvegati morebitne tožbe zaradi neizbire.

Svetniki so bili do njegovega »kurirskega« ravnanja kritični, očitali so mu, da je sam razlog, zaradi katerega je uprava že skoraj pol leta nepopolnjena. Sam je zavrnil možnost odstopa. Del svetnikov pa se je spraševal, do kdaj bodo še gledali to stanje.

Mesto v štiričlanski upravi se je izpraznilo po tem, ko je decembra lani odstopil Simon Kardum. Martić je nato poskušal še z imenovanjem Tine Gruden Marucelj, vodje kadrovske službe, a prav tako neuspešno. Poleg njega sta v upravi tako zadnje pol leta le Andrej Trček in delavski direktor Franci Pavšer.