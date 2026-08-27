Svetovalnica: Kdo vas mora obvestiti o smrti bližnjega? Odgovor ni samoumeven

Kaj se zgodi, če za smrt bližnjega izvemo šele z zamudo? Bralec se je znašel prav v takšnem položaju in vprašal, ali bi ga morala država kot sina uradno obvestiti o očetovi smrti. Slovenska zakonodaja pri tem ne določa splošne obveznosti države, da o smrti posameznika aktivno obvešča njegove svojce. Obstajajo pa postopki, po katerih se smrt evidentira, ter možnosti, kako lahko bližnji sami pridobijo uradne podatke.

Kdo v praksi običajno obvesti svojce, kako lahko sin pridobi izpisek iz matičnega registra in na katere institucije se lahko obrne, če z očetom dlje časa ni imel stikov, preberite v odgovoru pravnika na Deloindom.si.