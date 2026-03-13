Nespečnost se zaradi nedostopnosti terapije prekomerno zdravi s tabletami

13. marec je svetovni dan spanja, ki letos poteka pod geslom »Ko dobro spimo, bolje živimo«. Zdravo spanje je, kot so ob dnevu opozorili v skupni izjavi, večdimenzionalen vzorec, prilagojen posamezniku in njegovemu okolju. Vključuje ustrezno trajanje spanja, učinkovitost uspavanja in vzdrževanja spanja, časovno umeščenost ter rednost urnika. Odstopanja na katerem koli od teh področij lahko pomembno vplivajo na zdravje, delovno učinkovitost, varnost in kakovost življenja, opozarjajo.

Svetovni dan spanja je mednarodna pobuda organizacije World Sleep Society, namenjena pa je ozaveščanju o ključni vlogi spanja za zdravje in dobro počutje posameznika ter družbe. Pobudi od leta 2008 aktivno sledita Slovenska skupina za spanje pri Sekciji za klinično nevrofiziologijo Slovenskega zdravniškega društva in Center za motnje spanja. V zadnjih šestih letih se je sodelovanje na pobudo Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) razširilo v nacionalno skupino strokovnjakov, ki spodbuja znanstveno utemeljene pristope k izboljšanju spanja v klinični praksi in širšem družbenem okolju, so zapisali v skupni izjavi.

Nedostopnost vedenjsko-kognitivne terapije

Motnje spanja, ki predstavljajo različne skupine bolezni, so zelo pogoste, vendar žal velikokrat neprepoznane. Najpogostejša motnja spanja je nespečnost, in sicer v vseh starostnih obdobjih, a kot opozarjajo podpisani, je pogosto neustrezno zdravljena s čezmerno farmakološko terapijo, saj ustrezna vedenjsko-kognitivna terapija ni dovolj dostopna.

Splošno vedenje o drugih motnjah spanja, kot so motnje gibanja v spanju, parasomnije ipd., pa je nezadostno za ustrezno prepoznavo in ločevanje od nespečnosti ali neustrezne higiene spanja. Zato sistematično naslavljanje zdravega spanja v zdravstvenih, izobraževalnih in delovnih okoljih in prepoznava motenj spanja ter njihovo ustrezno zdravljenje predstavljajo pomemben korak k zmanjševanju bremena bolezni, izboljšanju kakovosti življenja ter krepitvi dolgoročne odpornosti prebivalstva, navajajo.

Kaj vse vpliva na spalne navade?

Na spalne navade vplivajo biološko procesi, telesno in duševno zdravje, stres, delovni in življenjski pogoji ter širše družbeno okolje. Zdravo spanje je tesno povezano s konceptom dnevnih gibalnih vedenj, ki obravnava telesno dejavnost, sedentarno vedenje in spanje kot medsebojno odvisne sestavine 24-urnega gibalnega vedenja. Celostno razumevanje teh dejavnikov omogoča učinkovite preventivne ukrepe in razvoj okolij, ki podpirajo zdrave izbire.

NIJZ, ki s svojimi aktivnostmi povezuje partnerje na medinstitucionalni in medsektorski ravni, poudarja, da je za zdravo spanje ključna tako osebna kot tudi skupnostna skrb. Izboljšave so možne le, če je zdravo spanje sistematično podprto v vseh politikah in na vseh področjih, ki nanj vplivajo.

Raziskovalci Vedenjskega laboratorija ljubljanske ekonomske fakultete so izpostavili, da dobro spanje bistveno izboljšuje delovno uspešnost, saj izboljšuje spoznavne funkcije, kot so spomin, pozornost, odločanje in reševanje problemov. FOTO: Shutterstock

Kronično pomanjkanje spanja povečuje vnetne procese

Predstavniki Sinapse – Slovensko društvo za nevroznanost poudarjajo, da je kakovosten spanec ena najpomembnejših in hkrati najpreprostejših naložb v zdravje možganov, saj med spanjem poteka odstranjevanje presnovnih odpadkov in škodljivih beljakovin ki se čez dan kopičijo.

Redno in kakovostno spanje prispeva k ohranjanju živčnih celic v boljši kondiciji. Kronično pomanjkanje spanja pa povečuje vnetne procese in tveganje za nevrodegenerativne bolezni.

Izboljšana delovna uspešnosti

Pomen spanja se odraža tudi v delovnem okolju. Raziskovalci Vedenjskega laboratorija ljubljanske ekonomske fakultete so izpostavili, da dobro spanje bistveno izboljšuje delovno uspešnost, saj izboljšuje spoznavne funkcije, kot so spomin, pozornost, odločanje in reševanje problemov.

Zaposleni, ki redno spijo dovolj in kakovostno, izkazujejo večjo kreativnost, boljše uravnavanje čustev ter manj stresa in konfliktov na delovnem mestu. Slabo spanje pa nasprotno povečuje verjetnost napak, zmanjšuje storilnost, povečuje odsotnost z dela in tveganje za nezgode. Spodbujanje zdravih spalnih navad je zato ključen element varnega, zdravega in produktivnega delovnega okolja, so navedli.

Na Ministrstvu za kulturo so zapisali pa so opozorili, da se je treba pred spanjem umiriti, in da je potrebno, da na to navadimo že otroke, saj če to rutino osvojimo kot otroci, bo postala potreba, ki bo pomemben del zagotavljanja dobrega počutja tudi v odrasli dobi.