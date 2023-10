Sveži veter v birokratskem labirintu

V nadaljevanju preberite:

Preštevilni predpisi v naši državi določajo, kaj smemo in česa ne, nato pa se vse pomeša, nihče več nič ne razume in ne upošteva ničesar. Tako je ministrstvo za zdravje v dobrih dveh desetletjih že 16-krat prenovilo pravilnik za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva, nato pa sprejelo še pravilnik o spremembi pravilnika in program Zdaj, ki prav tako ureja preventivo in predvideva programske smernice. Te še niso bile sprejete, zato tudi program Zdaj ne velja, pač pa veljajo pravilniki, zaradi katerih se je vse skupaj začelo. In kaj zdaj?