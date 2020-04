Sveži vladni sklepi za blažitev virusne krize

FOTO: Voranc Vogel

Vlada je na današnji seji sprejela več odločitev, ki se nanašajo na področja, ki so tako ali drugače povezana z ukrepi povezanimi za blažitev posledic epidemijo novega koronavirusa.Vlada se je na današnji seji seznanila s poročili vseh petih delovnih skupin, ki bodo služila za pripravo smernic za drugi paket ukrepov za blaženje posledic epidemije za državljane in gospodarstvo, ki naj bi bil predvidoma sprejet in uveljavljen še do konca tega meseca. »Opravljeno je bilo izjemno veliko dela. Imamo nekaj tisoč predlogov. Po prvi selekciji lahko ugotovimo, da bomo lahko v realnem času pripravili popravke in dopolnitve prvega protikorona paketa, tako da dejansko iz vseh teh ukrepov za blaženje posledice korona epidemije ne bo izpuščena nobena ranljiva skupina,« je v izjavi za javnost povedal predsednik vladeOb tem je vlada sklenila, da bo ministrstvo za finance pripravilo dva zakonska predloga: in sicer dopolnitve prvega paketa ukrepov in predlog zakona o reševanju likvidnosti slovenskega gospodarstva. Slednjega se bo vlada lotila takoj po velikonočnih praznikih, ko bo prejela tudi predlog smernic svetovalne skupine, ki jo vodi»Vlada bo nekje 20., 21. aprila lahko obravnavala oba zakonska svežnja,« je dejal Janša.Aktualna situacija glede izbruha virusa ima vpliv tudi na porabo sredstev proračuna države, zaradi česar bodo poleg zadolževanja vire financiranja ukrepov poiskali tudi znotraj državnega proračuna. Z namenom zagotovitve teh virov je vlada danes sprejela dodatne ukrepe začasnega zadržanja izvrševanja proračuna.Vlada je na seji tudi ugotovila, da je zakon o nalezljivih boleznih, ki je eno temeljnih pravnih orodij za spopad z epidemijo novega koronavirusa, potreben večjih dopolnil in popravkov. Kot je sporočil premier, so zato ministrstvu za zdravje naložili, da do naslednjega tedna pripravi novelo zakona. Predlog novele bodo po Janševih besedah pripravili tako, da bodo nekatere zakonske določbe, ki so stare že desetletja, dopolnili na podlagi izkušenj, ki so jih dobili v dosedanjem relativno uspešnem boju z epidemijo.