Novinarji švicarskega časopisa Neue Zürcher Zeitung so v nedeljski izdaji osvetlili ozadje prodaje velikih količin v Švici proizvedenih nabojev za ostrostrelske puške. Strelivo so izvozili v Slovenijo, kasneje pa sta pošiljki bili zabeleženi v evidencah ruske zvezne službe za akreditacijo. Glede na evidence sta dve ruski podjetji po začetku ruske posebne operacije oziroma obsežne okupacije v Ukrajini, ki se je razvila v štiriletno vojno, uvozili strelivo švicarskega proizvajalca Ruag iz Thuna.

Švicarski novinarji so prišli do podatka, da so bili naboji prodani slovenskemu trgovcu z orožjem Gašperju Heybalu, ki naj bi pošiljki kupil za podjetje z območja Ljubljane. »Po informacijah tega časopisa je trgovec z orožjem zagotovil, da bo strelivo ostalo v državi. Tega se Heybal ni držal,« trdijo in nadaljujejo, da dokumenti slovenskega obrambnega ministrstva kažejo, da sta pošiljki bili preprodani v Kirgizijo. Heybal se na vprašanja švicarskih novinarjev ni odzval.