Svinjske polovice na primorki: štirje uslužbenci dobili opozorila pred odpovedjo

Enajsturno zaprtje Primorke 4. maja letos, ki je odmevalo po Sloveniji, dobiva nove posledice. Zaradi prevrnjenega tovornjaka, ki je prevažal svinjske polovice, je notranja preiskava uprave za varno hrano pokazala, da so štirje zaposleni na postojnskem območnem uradu Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin zaradi neodzivnosti po nesreči tovornjaka prejeli opozorila pred redno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi, poroča Dnevnik.

Veterinarska inšpekcija se namreč šest ur ni odzivala s številke 112. 4. maja, se je na primorski avtocesti prevrnil tovornjak, ki je iz Belgije v Celjske mesnine prevažal skoraj 22 ton svinjskih polovic. Vozilo je po nesreči več ur ostalo na boku, saj so pristojni čakali na odločitev veterinarske inšpekcije o usodi tovora, ki ga v takšnih primerih praviloma zavržejo in neškodljivo uničijo.

Notranja preiskava je pokazala, da se več uslužbencev ni odzvalo na nujne klice centra 112, čeprav so morali zagotavljati odzivnost. Stik z območnim uradom so vzpostavili šele ob 11.12, veterinarski inšpektorji pa so na kraj nesreče prispeli ob 12.40.

Kot navaja Dnevnik, je center 112 med 7.36 in 8.02 večkrat neuspešno klical dežurnega veterinarja in centralo postojnskega območnega urada, nato pa še ob 11.01 in 11.03. Stik so vzpostavili šele ob 11.12. Primer je pokazal tudi na pomanjkljivosti sistema, v katerem odzivanje na nujne primere ne sme biti odvisno od dosegljivosti ene same osebe.

Svinjsko meso so uničili

Inšpektorji so skoraj 22 ton svinjskih polovic ocenili kot neprimernih za prehrano ljudi, zato so meso naslednji dan neškodljivo uničili.

Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je po dogodku jasneje določila, kdo in kdaj mora odgovarjati na nujne klice. Dopolnila je interni akt o delovnem času, v katerem je natančneje opredelila začetek in konec stalne pripravljenosti ter način predaje dolžnosti odzivanja na klice.

Uprava je po dogodku jasneje opredelila začetek in konec stalne pripravljenosti ter način predaje dolžnosti odzivanja na nujne klice. Posodobila je tudi protokole za vse oblike pripravljenosti in skupni protokol komunikacije ter ukrepanja ob nesrečah na avtocestah in hitrih cestah. Zaposlene na območnih uradih je seznanila s primerom ter jih opozorila na odgovorno in pravočasno ukrepanje, da odzivnost ne bi bila odvisna zgolj od ene osebe.