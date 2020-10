Sviz opozarja na kadrovsko podhranjenost

Ljubljana – Pred ponedeljkovim dnevom učiteljev so v Svizu opozorili, da odgovorov na zahteve, ki so jih ministrici za izobraževanje Simoni Kustec poslali že pred desetimi dnevi, še ni. Ključne so dodatne zaposlitve, saj, kot opozarjajo v Svizu, učitelji in vzgojitelji so preobremenjeni in sistem s sedanjim kadrom ne bo zdržal. Na ministrstvu pravijo, da bodo Svizu odgovore poslali prihodnji teden.



»Zahtevamo, da se dodatna obremenitev delavcev ustrezno ovrednoti. Ministrica, od nas zahtevate, da smo čistilke, varnostniki, psihologi, psihiatri, redarji, terapevti … To je pedagoški kriminal! Tako ne moremo več nadaljevati,« je na novinarski konferenci dejala vzgojiteljica Petra Koritnik. Dodala je, da ministrici zamerijo, ker v poletnih mesecih ni niti enkrat omenila vrtcev in tamkajšnjih strokovnih delavcev.



Razpoloženje v učiteljskih in vzgojiteljskih vrstah ni dobro, je dejal glavni tajnik Sviza Branimir Štrukelj. »Problemov se z nenehnim ponavljanjem komplimentov ne da pomesti pod preprogo in se izogniti njihovemu reševanju. Vsak dan jih je več, razpoloženje pa vsak dan slabše. Tudi zato, ker stvari ni mogoče rešiti.« Štrukelj napoveduje, da bo v prihodnjih mesecih največji problem kader: »Ne bomo imeli ljudi, ki bi delali. V Veliki Britaniji se je pred enim tednom oglasilo združenje ravnateljev srednjih šol in oblasti opozorilo, da bodo morali imeti v razredih 60 dijakov, ker ni kadra, da bi lahko organizirali normalen pouk.«

Zahteve

V Svizu so včeraj v amandma za peti paket ukrepov za blažitev posledic epidemije (PKP#5) zapisali nove zaposlitve, pojasnjuje Štrukelj: »Predlog je, da vlada zagotovi sredstva za dodatno kadrovsko okrepitev. Če ne bomo pravočasno pripravljeni, da bomo kadrovsko lahko nadomestili tiste, ki bodo na bolniškem dopustu, se bo sistem ustavil. Takrat bo popolnoma nepomembno, kdo je odgovoren.« Štrukelj je poudaril, da če se šolstvo ustavi, se bo ustavil tudi del gospodarstva, saj bodo starši doma, kar se je pokazalo marca in aprila. Na problem računalničarjev pa v Svizu opozarjajo že več let, pravi Štrukelj: »Ti imajo normative še iz leta 1989, ko so bili na šolah trije računalniki!« Pravilnik z novimi normativi je še v medresorskem usklajevanju.



Z ministrstva so sporočili, da šole ostajajo odprte. Okuženih je skupaj 0,03 odstotka vseh otrok, v karanteni pa jih je 0,36 odstotka. Vsi otroci vsaj v skupnih prostorih potrebujejo maske. Tudi zato so v Svizu ogorčeni, da je iz PKP#5 črtano financiranje zaščitnih mask za učence, dijake in študente, je dejal Štrukelj in dodal, da zahtevajo vrnitev teh že dogovorjenih sredstev.

Učitelji opozarjajo, da je težko govoriti z masko, da se nanje izvajajo pritiski, najbolj pa jih moti poplava različnih informacij in občutek, da so prepuščeni samim sebi. Medtem ko se učiteljstvo ukvarja z velikimi težavami, so izjave, da bi nekatere skupine izvzeli iz enotnega plačnega sistema, prilivanje olja na ogenj. Štrukelj je dejal, da se to ne dela tako, in dodal: »Če bo prišlo do izvzetja posameznih skupin, bo Sviz za zaposlene naredil vse, da se njihov položaj ne bo poslabšal. Ne izključujem ničesar od legitimnih in legalnih akcij, ki jih imajo sindikati na voljo.«