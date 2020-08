SVIZ: Šole imajo presplošna navodila, vrtci pa nobenih

Ljubljana – Učitelji, ravnatelji, predvsem pa okoli 260.000 šolarjev in dijakov ter njihovih staršev že nekaj tednov nestrpno čaka na odločitev o začetku novega šolskega leta. Kot je dejala ministrica za izobraževanje Simona Kustec, bo vlada odločitev o modelu, po katerem se bo prihodnji teden začel pouk, sprejela danes. V sindikatu Sviz pa so opozorili, da so modeli presplošni in ne odgovarjajo na zahtevna vprašanja. Čeprav so še do včeraj vsi pristojni poudarjali, da bodo šole odprle vrata za vse šolarje in dijake, ki pa se bodo morali držati priporočil NIJZ, gre za tako imenovani model B, na odločitev vlade ...