Učitelji čutijo poniževanje, vzbujanje krivde in nezaupanje

Pred svetovnim dnevom učiteljev so v Svizu odločno zavrnili krivdo, ki jo poskušajo vladajoči pripisati učiteljem za slabe dosežke 15-letnikov v raziskavi Pisa. Prav v Svizu namreč že več kot desetletje opozarjajo na številne probleme, a jih nobena vlada ni resno obravnavala. Zdaj jih, kot ugotavljajo, s svojimi odločitvami še ponižujejo. Ena od teh je tudi strokovni svet za reformo vzgoje in izobraževanja, v katerem minister Borut Rončević Svizu, ki združuje največ zaposlenih v šolstvu, ni namenil nobenega predstavnika. Glavni tajnik Sviza Branimir Štrukelj je poudaril, da je učiteljem krivdo za slabe dosežke mladih pripisal premier: »Trdil je, da nas je vse več, rezultati so vse slabši, kar pomeni, da mi vedno slabše delamo.« Spomnil je, da je učiteljstvo v Svizu dobro desetletje ...