Zahteva sindikata: Javno šolstvo naj ostane temelj izobraževanja

Sviz od političnih strank pričakuje, da bodo do konca prihodnjega tedna odgovorile na vprašanja o vzgoji, izobraževanju, znanosti in kulturi. Kot je povedal glavni tajnik Sviz Branimir Štrukelj, je ključno vprašanje, ali nameravajo stranke nadaljevati s 30-letno usmeritvijo, da je temelj izobraževanja javno šolstvo, pri čemer Sviz vztraja. Ob tem posebej opozarjajo, da šola ni podjetje, kjer velja načelo tekmovalnosti.

Prvo vprašanje strankam je, ali se strinjajo, da mora osredotočenost države na kakovostno javno šolstvo ostati temelj slovenskega izobraževalnega sistema. Na predstavitvi strank, ki ga je organiziralo združenje ravnateljev, smo namreč med drugim poslušali o nujnosti spodbujanja tekmovalnosti v šolah.