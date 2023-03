Svoboda bo NSi prepustila dve »nadzorniški« mesti

V nadaljevanju preberite:

Poslanski skupini Gibanja Svoboda in SD sta po naših informacijah včeraj predlagali, naj NSi v parlamentarni komisiji za nadzor javnih financ (KNJF) na račun Gibanja Svoboda dobi še dve mesti. Opozicija oziroma v tem primeru NSi bi tako v tem »opozicijskem« delovnem telesu po slabem letu od začetka mandata vendarle pridobila večino glasov, in to kljub temu da SDS ne želi imenovati svojih članov, dokler ne dobi tudi predsedniške pozicije.