Svoboda in SD partnerici, a tudi rivalki na levi sredini

V nadaljevanju preberite:

Predvolilni kongres največje vladne stranke je prinesel pričakovani triumf Roberta Goloba, ki ostaja na čelu stranke s skoraj 99-odstotno podporo. Druga vladna stranka SD se je okrepila z odpadnico Svobode Mojco Šetinc Pašek, na tradicionalnem druženju v ljubljanskem Mostecu, kjer se je zbralo približno toliko podpornikov stranke kot dan prej v Kopru, so napovedali krepitev vrednot socialne demokracije.

Vrhunec kongresa Svobode v Kopru je bil nagovor starega in novega predsednika stranke Roberta Goloba, ki je dejal, da je ponosen na stranko, ker deluje s srcem.