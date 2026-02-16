  • Delo mediji d.o.o.
    Slovenija

    Po besedah Roberta Goloba gredo v stranki po še en mandat, da dokončajo delo

    Matej Arčon je ob vložitvi podpisov podpore dejal, da imajo v Gibanju Svoboda kakovosten program, ki temelji na preteklem delu in je usmerjen v prihodnost.
    Gibanje Svoboda se bo 22. marca na državnozborske volitve podalo drugič, tokrat kot zmagovalka prvih volitev, kjer je pred štirimi leti tedanja politična novinka osvojila 41 poslanskih mest. FOTO: Borut Zivulovic/Reuters
    Gibanje Svoboda se bo 22. marca na državnozborske volitve podalo drugič, tokrat kot zmagovalka prvih volitev, kjer je pred štirimi leti tedanja politična novinka osvojila 41 poslanskih mest. FOTO: Borut Zivulovic/Reuters
    STA
    16. 2. 2026 | 14:02
    16. 2. 2026 | 14:07
    3:10
    V Gibanju Svoboda so danes vložili podpise podpore poslancev na Državni volilni komisiji, na vseh osmih volilnih enotah pa bodo vložili kandidatne liste. Po besedah podpredsednika stranke Mateja Arčona je na listah 83 močnih kandidatk in kandidatov, ki bodo nadaljevali delo stranke s ciljem Slovenijo ohranjati prodorno, močno in svobodno.

    V parlament bi se uvrstili dve novi stranki, največja podpora SDS

    Po besedah Arčona imajo v Gibanju Svoboda kakovosten program, ki temelji na preteklem delu in je usmerjen v prihodnost. Dodal je, da se v stranki z veseljem, pogumom in vztrajnostjo podajajo v drugi mandat.

    »Domorodcev« na tiktoku se ne da nagovarjati s klasično predvolilno kampanjo

    Prepričan je, da so bili v koaliciji in poslanski skupini zadnja štiri leta enotni in so izpeljali ključne spremembe, ki so bile nujno potrebne za prihodnost Slovenije. »Absolutno je cilj, da je tudi v prihodnje Gibanje Svoboda vladajoča in vodilna stranka v svobodni državi,« je zatrdil.

    Han obljubil, da se bo izogibal populizmu in praznim obljubam

    Poslanec Svobode Lenart Žavbi je na vprašanje o rezultatih, ki jih stranki napovedujejo predvolilne ankete, zatrdil, da so najboljša anketa volitve. Verjame, da bo v naslednjih petih tednih volilne kampanje veliko laži in manipulacij ter da bo nasprotna stran ljudi ustrahovala z migranti, zdravstvom in davki, na kar so v stranki pripravljeni. »Želimo si, da bi se čim več volivk in volivcev 22. marca udeležilo volitev in potrdili Svobodo še naprej,« je dejal.

    Premier Robert Golob je ob današnjem obisku zdravstvene in babiške zbornice dejal, da nikoli ne komentira posameznih anket, saj vsaka kaže drugače. FOTO: Borut Zivulovic/Reuters
    Premier Robert Golob je ob današnjem obisku zdravstvene in babiške zbornice dejal, da nikoli ne komentira posameznih anket, saj vsaka kaže drugače. FOTO: Borut Zivulovic/Reuters

    Premier Robert Golob je ob današnjem obisku zdravstvene in babiške zbornice dejal, da nikoli ne komentira posameznih anket, saj vsaka kaže drugače. Po njegovih besedah gredo v stranki po še en mandat, da dokončajo delo, ki so ga začeli, in postavijo trdnejši temelj za prihodnost Slovenije.

    Prihajajoče parlamentarne volitve niso ključne le v nacionalnem kontekstu, ampak so izredno pomembne tudi v evropskem oziroma mednarodnem kontekstu, je v izjavi za medije danes poudarila evropska poslanka Irena Joveva (Renew/Svoboda).

    Prepričana je, da ni pomembno, kdo najbolj glasno in lažno kriči o domoljubju in domovini, ampak kdo domovino najbolje vodi skozi geopolitično turbulentne čase. Po njenih besedah je kandidatna lista Gibanja Svobode »lista odgovornosti in stabilnosti za prihodnost, kjer nas čaka zelo zelo veliko izzivov«.

    Gibanje Svoboda se bo 22. marca na državnozborske volitve podalo drugič, tokrat kot zmagovalka prvih volitev, kjer je pred štirimi leti tedanja politična novinka osvojila 41 poslanskih mest. Pozneje pa so z oblikovanjem koalicije s SD in Levico postali največja stranka aktualne vlade, ki jo vodi predsednik stranke in premier Robert Golob.

    Volitve 2026Gibanje SvobodaRobert Golob

