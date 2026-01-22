Svoboda opozarja na politizacijo Kmetijsko gozdarske zbornice

V poslanski skupini Svoboda opozarjajo, da Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS) ne deluje več kot neodvisen in reprezentativen organ, temveč vse pogosteje zastopa parcialne politične interese.

Mateja Čalušić. FOTO: Blaž Samec

Janev: To ni več neodvisen organ, ampak politični akter

Kmetijska ministricaje po seji odbora DZ za kmetijstvo dejala, da se »skozi določene akterje slovenski kmetijski sektor prikazuje v najslabši možni luči«, kar po njenem pomeni veliko krivico za slovensko kmetijstvo in ustvarja »družbeno izredno kritično« stanje. Ocenila je, da so v tem mandatu dosegli pomembne premike, vendar bi bilo mogoče narediti več, če bi »znali vsi stati na isti strani«, pri čemer je bila kritična do dolgoletnih vplivnih akterjev v kmetijski politiki.

Poslanec Svobode Robert Janev je poudaril, da smo priča političnemu prevzemu KGZS s strani SDS. Po njegovih besedah zbornica »ne deluje več kot neodvisen in reprezentativen organ, temveč kot politični akter«, ki s hujskaško retoriko poziva k protestom in ne zastopa vseh članov. Opozoril je, da so ekološki kmetje in ribiči zapostavljeni, glasovi številnih deležnikov podeželja pa preslišani. Kritičen je bil tudi do predsednika KGZS Jožeta Podgorška, ki mu očita, da ne ponuja razvojne vizije zbornice.

V Svobodi zavračajo očitke o politizaciji novele zakona o KGZS in poudarjajo, da so pravne osebe zaradi sprememb zabeležile prihranke, ki jih bodo lahko namenile razvoju in zaposlenim. Poslanec Dejan Süč je ob tem izpostavil, da je vlada kmetijski resor prevzela v zahtevnih razmerah, a kljub temu uspešno potrdila strateški načrt skupne kmetijske politike ter izvedla več ukrepov pomoči po naravnih nesrečah.