Svoboda: Molk koalicije ob Stevanovićevih obsodbah je običajno pajdaštvo

Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je bil pravnomočno obsojen najmanj trikrat, je jasno po razkritju medijske hiše Pop TV. Ta je objavila sodbo, ki je drugega človeka v državi obremenila goljufije.

Danes predsednik državnega zbora in zunajkoalicijske Resnice si je izposodil denar, kot garancijo pa oškodovanki ponudil avto, ki sploh ni bil njegov. Okrajno sodišče v Kranju ga je pred 15 leti pravnomočno obsodilo na pol leta pogojne zaporne kazni in vračilo 2500 evrov prigoljufanega denarja.

Na še eno razkrito obsodilno obsodbo so se odzvali v kabinetu predsednika državnega zbora. Trdijo, da je Zoran Stevanović »starih, zaključenih in izbrisanih zadev, ki niso povezane z njegovim političnim delovanjem, ne namerava komentirati«. Dodali pa so, da lahko njihov šef kadar koli predloži potrdilo o nekaznovanosti, prav tako pa da zoper njega ne poteka noben kazenski postopek. Stevanovićevo stališče glede treh do sedaj znanih pravnomočnih obsodb je, da ko so sodbe iz kazenske evidence izbrisane, zanj ne obstajajo več.

Ob novem razkritju so se v molk zavile vse koalicijske stranke, ki so odvisne od podpore formalno opozicijske stranke Resnica. Zato pa so toliko bolj gostobesni v opoziciji, sploh v stranki Svoboda. Zanje »izbris obsodb ni izbris dejanj«. To, da zakon predvideva odstranitev zapisov o sodbah iz kartoteke, ne pomeni, da sedanji predsednik državnega zbora ni goljufal in ni grozil. Za javne osebnosti, še posebej za funkcionarje na najvišjih položajih, morajo veljati najvišji standardi poštenosti, integritete in odgovornosti. Stevanović te standarde grobo krši dvakrat. S svojimi kaznivimi dejanji v preteklosti in s svojim današnjim brezsramnim laganjem javnosti, so zapisali v daljšem sporočilu za javnost.

Svoboda znova poziva Stevanovića k odstopu

V nadaljevanju se retorično sprašujejo, kdo je odgovoren za to, da je večkrat pravnomočno obsojen posameznik danes predsednik državnega zbora. »Stevanović je na položaj prišel z glasovi strank SDS, NSi in Demokrati. Glavni boter njegovega političnega vzpona je predsednik vlade Janez Janša,« si v Svobodi odgovarjajo na retorično vprašanje.

»Odnos med štirimi strankami nenačelne slovenske desnice je daleč od političnega ali razvojnega zavezništva. To je običajno pajdaštvo, v katerem so glasovi za oblast vredni več kot verodostojnost državnih institucij,« so bili še kritični v največji opozicijski stranki.

Molk koalicije ob zadnjem in tudi vseh dosedanjih Stevanovićevih škandalih ter ob nesprejemljivem ravnanju še enega poslanca stranke Resni.ca, Borisa Mijića, je po njihovo oglušujoč. »Vsak dan, ko si zatiskajo oči in molčijo ob tem, ko Stevanović in njegovi strankarski kolegi sramotijo državni zbor, so bolj sokrivi za popolno razvrednotenje naših demokratičnih institucij.«

Poslancem Nove Slovenije in Demokratov, pa javno zastavljajo vprašanje, kako dolgo so še lahko tiho: »S kakšnim obrazom državljanom pridigajo o moralnih standardih, o boju proti korupciji, proti privilegijem, proti izkoriščanju pravic, ob tem pa ne le podpirajo, temveč omogočajo Stevanovića in njegovo stranko?«

V Svobodi pričakujejo, da bodo poslanci vseh političnih strank, ki še premorejo minimum dostojnosti, moralne integritete in spoštovanja do demokracije, podprli predlog za razrešitev Zorana Stevanovića, ki so ga tri opozicijske stranke v proceduro vložile konec julija.

V SD pa menijo, da je odgovornost v rokah strank koalicije: »Te stranke so Zorana Stevanovića postavile na položaj. Te stranke ga lahko tudi zamenjajo«.