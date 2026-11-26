Z nekdanjim finančnim ministrom, poslancem in podpredsednikom Gibanja Svoboda ter kandidatom največje parlamentarne stranke za ljubljanskega župana smo govorili o razmerah v stranki, volitvah v Ljubljani in interventnem zakonu. Kaj se po lokalnih volitvah dogaja v Gibanju Svoboda? Bili ste županski kandidat stranke, predsednik stranke Robert Golob na volilno nedeljo ni prišel v vaš štab, evropski poslanec Marjan Šarec pa se je znašel v štabu konkurenta Luke Mesca, ki ga vaša stranka ne podpira. Dva poslanca Svobode sta bila na listi Zorana Jankovića, poslanka Lucija Tacer pa je, ko je stranka podprla Jankovića, zapisala, da je »treba znati tudi oditi«. Je to neka posebna vrsta znotrajstrankarske demokracije ali razpadanje stranke, kot napovedujejo politični nasprotniki? Absolutno ni. To ...