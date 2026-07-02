Svoboda od Hajdinjaka želi pojasnila glede načrtov z obrambnimi izdatki

Poslanska skupina Svoboda je na ministra za obrambo Valentina Hajdinjaka naslovila poslansko vprašanje, v katerem ga sprašujejo po načrtih v zvezi z obrambnimi izdatki. Ob tem si tudi v luči prihajajočega vrha Nata v Ankari želijo poenotenja o tem, da je obramba širok pojem in ne pomeni le nakupov orožja.

Poslanci Svobode v poslanskem vprašanju Hajdinjaka tako sprašujejo, ali napovedano sledenje zavezam Nato pomeni več državnega denarja za orožje in manj za projekte dvojne rabe, namenjene odpornosti in širši varnosti, je danes v izjavi v DZ povedal poslanec Martin Premk.

Le tanki in topovi?

Bo šla razlika med 1,6 in dvema odstotkoma proračuna za področje obrambnih izdatkov, ki naj ne bi bila skladna z metodologijo Nata, »samo za nakupe orožja, za nakupe tankov in topov ali bomo vztrajali pri tem, kar je delala prejšnja vlada, da bi ta denar vlagali tudi v varnost in odpornost, torej tudi v infrastrukturne projekte, v bolnišnice in v ceste«, se je vprašal.

Ob tem v Svobodi ocenjujejo, da gre pri vlaganju celotnih sredstev zgolj v orožje za zadovoljevanje ameriških interesov, ne pa za vlaganje »v zadeve, ki so koristne za naše državljane«.

Tudi nekdanji obrambni minister iz vrst Svobode Borut Sajovic je ocenil, da so v strukturi obrambnih izdatkov »bolj kot odstotki ali pa samo smodnik in železje, ki imata ta trenutek v svetu zgodovinsko rekordno ceno, pomembni ljudje«.

Spomnil je na prihajajoči vrh zavezništva v Turčiji. »Slovenija je in ostaja njegov kredibilen del,« je zatrdil. Želel pa bi si, da bi se v Sloveniji, zlasti v politiki, poenotili o tem, »da je obramba širok pojem, da je dvojna raba njen pomemben del in da je treba vlagati tudi v slovensko obrambno industrijo«.

Sajovic: Odzivi spodbujeni tudi zaradi notranjepolitičnih potreb

Generalni sekretar Nata Mark Rutte je v pismu nekdanjemu premierju Robertu Golobu Slovenijo obtožil manipuliranja s številkami glede izdatkov za obrambo, zaradi česar sta bila do ravnanja prejšnje vlade kritična tudi aktualna koalicija in sedanji minister Hajdinjak. Sajovic je danes na to odgovoril, da je »med našo interno zakonodajo in pogledi zavezništva nastala neka razlika, ki jo zaradi specifične zakonodaje druge države nimajo".

»Ko v Italiji rečejo, da bo most na Sicilijo obrambni izdatek, nihče ne dvomi, da je s tem kaj narobe. Pri nas moramo prilagoditi notranjo strukturo. Če bi mi vse te železnice in ceste na strateško pomembnih teritorijih, v katere smo vlagali, plačali iz sredstev ministrstva za obrambo, potem zavezništvo ne bi imelo nobenih težav,« je prepričan Sajovic.

Zato bi si namesto iskanja afer želel iskanja enotnosti in modrosti. »Moji viri pravijo, da so bili v Sloveniji ti odzivi tudi spodbujeni zaradi notranjepolitičnih potreb,« je dejal.