Svoboda ponuja vlado narodne enotnosti, SDS pa kliče na ulico

Državna volilna komisija (DVK) je soglasno sprejela zapisnik o ugotovitvi končnega izida na volitvah v državni zbor. Ko bo objavljen v uradnem listu, bo predsednica republike Nataša Pirc Musar razpisala ustanovno sejo državnega zbora, ki bo v petek, 10. aprila.

Jutri se bodo na zadnjem kolegiju predsednice državnega zbora Urške Klakočar Zupančič sestali začasni vodje poslanskih skupin strank, ki so se uvrstile v državni zbor. Sestanek bo namenjen pripravam na izvedbo konstitutivne seje, kjer bo osrednja točka izvolitev novega predsednika državnega zbora.

Kandidata za predsednika državnega zbora lahko predlaga najmanj deset poslancev. Za izvolitev na tajnem glasovanju pa je potrebna večina vseh poslanskih glasov. Uradnega kandidata za mesto predsednika državnega zbora zaenkrat še ni, najvišje pa neuradno kotira vodja poslanske skupine Nova Slovenija Janez Cigler Kralj.

Novo Slovenijo kot Demokrate Anžeta Logarja ter Resnico Zorana Stevanovića na različen način nagovarjata oba potencialna kandidata za mandatarja, tako predsednik Svobode Robert Golob kot predsednik SDS Janez Janša.

Svoboda kot relativna zmagovalka volitev je včeraj vsem demokratičnim strankam državnega zbora, kamor pa ne štejejo stranke SDS, poslala izhodišča za oblikovanje koalicijskega sporazuma vlade narodne enotnosti.

Pri pripravi izhodišč so izhajali iz spoštovanja programskih prioritet vseh demokratičnih parlamentarnih strank. Identificirali so »deset programskih točk, na katerih lahko gradimo razvojno usmerjen in stabilen koalicijski sporazum«.

Iz vsebinskih prioritet izhaja predlagana organizacijska struktura vlade narodne enotnosti, ki naj bi po predlogu obsegala 16 ministrstev. Zase si je Svoboda odmerila sedem resorjev, kar pomeni, da v vladi narodne enotnosti ne bi imela preglasovalne pravice. Novi Sloveniji, ki se do sedaj ni udeleževala pogovorov s Svobodo in zaenkrat ne daje nobenih znakov, da se jih bo v prihodnosti, so v Svobodi namenili tri ministrstva. Strankam SD, Demokratom Anžeta Logarja in Levica ter Vesni pa po dva resorja.

Ustanovna seja državnega zbora bo v petek. Uradnega kandidata za predsedika še ni, najvišje pa kotira Janez Cigler Kralj iz NSi. Gibanje Svoboda še vedno vztraja pri vladi narodne enotnosti vseh strank razen SDS.

Dosedanje koalicijske partnerje je presenetilo, da so pred prejemom predloga besedila koalicijske pogodbe dobili zgolj sporočilo za javnost. V koalicijskih vrsta prevladuje ocena, da si Svoboda z predlogom vlade narodne enotnosti in pred glasovanjem o predsedniku državnega zbora kupuje čas za morebitna pogajanja o tako imenovani uravnoteženi koaliciji, kjer bi sodelovali Svoboda in SD na eni strani ter Nova Slovenija in Demokrati na drugi. Stranki Resni.ca so v Svobodi pripravljeni ponuditi ločeno programsko sodelovanje.

DVK zavrnila vse ugovore SDS

Direktor službe DVK Igor Zorčič je opozoril, da se je DVK ob izvedbi tokratnih volitev, še zlasti po zaprtju volišč, soočala s številnimi diskreditacijami, blatenjem na družbenih omrežjih in izkrivljanjem dejstev o poteku glasovanja na posameznih voliščih. DVK je zavrnila tudi vse vložene ugovore na volilne komisije in na DVK s strani stranke SDS, ki od volilnega večera naprej seje dvom v legitimnost volitev.

O tem, ali so bile na volitvah v državni zbor storjene nezakonitosti, odločajo tisti, ki se jim očita, da so jih zagrešili, je v odzivu na zavrnitev zadnjega ugovora SDS s strani DVK dejal predsednik SDS Janez Janša. »Takšne šlamastike, kot je bila na teh volitvah, v Sloveniji še nikoli ni bilo, tudi sicer levica še nikoli ni zmagala pošteno,« je dejal Janša. Če obstajajo pravne možnosti za nadaljnje ugovore, jih bodo uporabili, je še napovedal Janša, ki v petek, na dan ustanovne seje državnega zbora, poziva na »vseslovenski protikorupcijski shod«.