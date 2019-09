FOTO:Svoboda umre v temi

Frankfurt - V filmu Zamolčani dokumenti Stevena Spielberga Tom Hanks v vlogi Bena Bradleeja, odgovornega urednika Washington Posta, direktorici Meryl Streep v vlogi Katharine Graham, prve ženske direktorice kakšnega večjega ameriškega časnika, v enem odločilnih trenutkov izreče to: »Če jih mi ne bomo nadzirali, kdo jih bo?« Grahamova mu odvrne: »Če ne bomo imeli časopisa, jih ne bomo mogli nadzirati.«Film se odvija leta 1971, v času, ko je bilo časnikarstvo na vrhuncu. Naklade ameriških dnevnikov so dnevno dosegale več kot 62 milijonov izvodov. Časopisi so lahko živeli od naročnin in oglasov. Časniki so imeli dopisnike ...