Svoboda zapušča domžalsko županjo

Začelo se je z nameravanim nakupom zemljišča za nov zdravstveni dom v Zaborštu, sodu pa je izbil dno nedavni obisk ministra za naravne vire in prostor Uroša Brežana v Domžalah, ko lokalni predstavniki Gibanja Svoboda niso smeli biti navzoči na sestanku o poplavah. Lokalni odbor te stranke je nato sprejel odločitev o izstopu iz koalicijskega dogovora z županjo, kar so podprli tudi v njihovi centrali v Ljubljani.

Nismo pripravljeni sodelovati z ljudmi, ki na različnih ravneh diskreditirajo in izločajo naše izvoljene predstavnike. Mateja A. Kegl

»Tako kot smo prvotno podprli sklenitev koalicijskega sodelovanja v dobri veri, da bo to dejansko mogoče, zaupamo lokalnemu odboru tudi pri tokratni odločitvi. Izstop iz koalicije z Listo Renate Kosec podpiramo,« nam je odgovorilo vodstvo stranke Gibanje Svoboda. Domžalski občinski svet ima 31 svetnikov. Do zdaj jih je bilo v koaliciji 16, po odhodu iz koalicije bodo štirje člani Gibanja Svoboda manj. Na vprašanje, kako bo izstop vplival na delo občinskega sveta in posledično na delo občine, nam Koščeva kljub pisnemu zaprosilu ni odgovorila.

Poslanka pred vrati

Glede prepovedi udeležbe lokalnega vodstva Gibanja Svoboda, občinskih svetnikov in tudi domžalske poslanke Monike Pekošak iz njihovih vrst na sestanku z ministrom Brežanom pa je Koščeva v sporočilu za javnost zapisala, da »Občina Domžale v skladu s svojimi protokoli ne posega v sestavo delegacij, ki nas obiščejo«. »Ob takem odnosu županje do izvoljenih predstavnikov smo bili zaprepadeni,« je za Delo povedala podpredsednica lokalnega odbora in občinska svetnica Gibanja Svoboda Mateja A. Kegl.

Županja Renata Kosec v občinskem svetu ne bo imela večine. FOTO: Leon Vidic/Delo

Prepričana je, da bi moral biti cilj sestanka skupaj poiskati takojšnje ukrepe za zagotavljanje nadaljnje sanacije po poplavah in varnost, a si županja tudi ob posledicah poplav in nedavnih težkih razmerah kot prednostno nalogo postavlja politično obračunavanje. Gibanje Svoboda očita županji tudi pozen sklic seje občinskega sveta o poplavah, ki bo konec meseca. »Naše vrednote nam ne dovoljujejo in nismo pripravljeni sodelovati z ljudmi, ki na različnih ravneh diskreditirajo in izločajo naše izvoljene predstavnike,« je v imenu svetniške skupine povedala Keglova.

Upor izsiljevanju

Odnosi z vodstvom domžalske občine so se začeli krhati ob nameravanem nakupu zemljišča za nov zdravstveni dom v Zaborštu, čemur je večina občinskih svetnikov nasprotovala z obstrukcijo sklicane izredne seje občinskega sveta junija letos. Občinsko vodstvo se je namreč kljub več kot desetletnemu snovanju prizidka k zdravstvenemu domu in gradnji podzemne garaže odločilo, da bi bilo najbolje zgraditi nov zdravstveni dom. Šele letos spomladi so namreč spoznali, da bi gradnjo ogrožala podtalnica. Pred tem pa so za snovanje tega projekta s pridobljenim gradbenim dovoljenjem po neuradnih podatkih porabili več kot sto tisoč evrov davkoplačevalskega denarja.

Zunanja podoba prizidka k zdravstvenu domu, ki verjetno nikoli ne bo zgrajen. Vir: Občina Domžale

Občinsko vodstvo je prejelo ponudbo za nakup dobrih 19.000 kvadratnih metrov zemljišč ob izvozu na avtocesto v Zaborštu od lastnice in direktorice podjetja Radus Simone Lebar. Lebarjeva bi bila zemljišča pripravljena prodati do konca junija po ceni 244 evrov z DDV za kvadratni meter, kar bi naneslo 4,6 milijona evrov. Če do tega datuma pogodba ne bi bila podpisana, bi ceno za kvadratni meter zvišala za 20 evrov, do konca leta pa bi bilo treba za kvadratni meter zemljišča odšteti že 250 evrov in DDV. Takemu izsiljevanju pa se je večina občinskih svetnikov z obstrukcijo izredne seje uprla, županjin nakup zemljišča pa ni bil sprejet.