Svobodino preiskovanje pod lupo KPK

Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) po prejeti prijavi vodi predhodni preizkus tudi glede parlamentarne preiskovalne komisije, ki naj bi ugotavljala morebitno politično odgovornost nosilcev javnih funkcij zaradi suma nedopustnega političnega vmešavanja v delo policije in drugih pristojnih državnih organov ter jo vodi poslanec Gibanja Svoboda Miha Lamut. Kaj točno vse jih zanima pred odločitvijo, ali bodo sprožili uradno preiskavo, ni znano, a po naših informacijah menda preverjajo več vidikov omenjene »preiskovalke«.

To so poslanci Gibanja Svoboda zahtevali – kot največja poslanska skupina z 41 poslanci so to lahko storili kar sami – po odstopu notranje ministrice Tatjane Bobnar, ki je kot vzrok zanj navedla prav politična vmešavanja posameznikov iz vrst ali kroga Gibanja Svoboda v delo policije. »Želimo si, da naša preiskovalna dejanja pripeljejo tako do razjasnitve okoliščin dejanj in nedopustnih vpletanj tako v času delovanja prejšnje vlade Janeza Janše kot razjasnitve okoliščin, namigovanj, morebitnih sumov, kaj se je dogajalo v sedanji vladi Roberta Goloba,« je maja navedel Lamut, ki mu pri preiskovanju pomagajo trije strokovni sodelavci.

»Zadevo, ki jo omenjate, preverjamo v okviru predhodnega preizkusa prejete prijave,« so nam v zvezi s pomočjo Branka Lobnikarja pri preiskovalni komisiji odgovorili na KPK. FOTO: Blaž Samec/Delo

Poročali smo že, da so toin tudiki je bil tudi državni sekretar, ko je Bobnarjeva vodila notranje ministrstvo in je v nasprotju z njo zavzel do Goloba bolj naklonjeno držo – zatrdil je, da z vabilom predsednika vlade generalnemu direktorju Policije na pogovor ni nič narobe, prav tako se mu ni zdela sporna sprememba načina izvajanja varovanja premiera.

V zvezi z Lobnikarjevim angažmajem so se pomisleki zaradi potencialnega konflikta interesov pojavljali že v državnem zboru in tako ni presenetljivo, da naj bi KPK zanimalo tudi njegovo sodelovanje, za katero lahko dobi do 2400 evrov bruto na mesec.

Prav tako je pričakovati, da bi KPK lahko v negotovost postavila še namen parlamentarne preiskovalne komisije – tudi izbira Lobnikarja za strokovnega sodelavca namreč krepi sum, da Gibanje Svoboda s pomočjo te preiskave želi pravzaprav le ovreči sum, da so njihovi funkcionarji morda ravnali napak. »Morda je to res nenavadno, a vse stranke imamo v njej svoje predstavnike. Tudi drugi lahko sprašujemo na zaslišanjih, ki bodo večinoma javna. Mislim, da se ne more zgoditi, da bi kdo hotel koga utišati,« se je v intervjuju za Delo do dogajanja opredelil podpredsednik preiskovalne komisije iz vrst SD Damijan Zrim in pri tem obsodil vsakršno politično vmešavanje v delo policije.

Še pred ustanovitvijo parlamentarne preiskovalne komisije je prijavo zaradi omenjenega dogajanja na tožilstvo in KPK podala tudi Tatjana Bobnar, ki naj bi bila po zastavljenem vrstnem redu Mihe Lamuta zaslišana kot prva. Zato so bila vsa zaslišanja po njenem opravičilu preložena na jesen.