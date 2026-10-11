Janša, Golob in Stevanović o zdravi pameti, Nataša Pirc Musar s predlogom

Na več kot 3000 voliščih po državi volivci odločajo o uveljavitvi novele zakona o parlamentarni preiskavi ter se na posvetovalnih referendumih izrekajo o treh vprašanjih – o pogojevanju pravice do denarne socialne pomoči z aktivnim vključevanjem delovno sposobnih upravičencev v družbenokoristna dela, o volilni pravici na lokalnih volitvah in o ukinitvi obveznega plačevanja prispevka za programe RTV Slovenija.

Svoj glas so dopoldne na referendumih oddali tako premier Janez Janša kot predsednik Gibanja Svoboda in vodja vlade v senci Robert Golob. Premier in predsednik SDS Janez Janša je svoj glas na današnjih štirih referendumih oddal v jutranjih urah na domačem volišču v Šentilju pri Velenju. Današnje glasovanje je sicer označil za »test zdrave pameti«.

Janša je pri tem izrazil pričakovanje, da bodo volivci podprli tudi predloge, o katerih naj bi odločali na morebitnem decembrskem referendumu. Poleg zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije je mogoče pričakovati še tri posvetovalne referendume, ki jih predlaga koalicija – o nižjem DDV na osnovna živila in energente, o debirokratizaciji in racionalizaciji javne uprave ter o zakrivanju obraza na javnih krajih.

Dejal je, da bi morali presoditi, ali predlagani ukrepi iz interventnega zakona lahko prispevajo k višjim pokojninam in plačam, krajšim čakalnim vrstam v zdravstvu ter nižjim davkom na osnovna živila in energente. Kritičen je bil do nasprotnikov teh predlogov, ki po njegovih besedah volivce prepričujejo, da so namenjeni predvsem premožnejšim.

Glasovala je tudi že predsednica republike Nataša Pirc Musar. »Pomembno se mi zdi, da odidemo na volišča, saj so referendumi izraz volje ljudstva. Še posebej pomembno je, da gremo na volitve oziroma na referendum zaradi naknadnega zakonodajnega referenduma. Ta ima edini neko moč,« je dejala Pirc Musarjeva.

Pri tem je v izjavi za medije izpostavila tudi možnost proučitve tako imenovanega referendumskega dne, s katerim bi referendume o pomembnih vprašanjih ločili od dnevnopolitičnih kalkulacij.

Robert Golob na volišču. FOTO: Voranc Vogel

Prvak največje opozicijske stranke Gibanje Svoboda Robert Golob se je na volišče v Ljubljani odpravil sredi dneva. Kot je dejal ob oddaji glasu na referendumskem četvercu, je današnji dan pomemben, ker daje vsem volivcem priložnost, da oblastnikom povedo svoje mnenje o njih. Vsak referendum je test demokracije, je dejal.

Volivce je pozval, naj se referenduma udeležijo in pokažejo nasprotovanje tistim, ki po njegovih besedah ne želijo suverene države ter širijo sovraštvo, laži in manipulacije.

Opozoril je tudi na nazadnjaške ideje, povezane s prepovedjo splava, diskriminacijo in preganjanjem drugače mislečih, ter izrazil prepričanje, da je danes točka preloma ter da večina Slovencev podpira demokracijo in svobodo.

FOTO: Voranc Vogel

Stevanovićeva Resnica v kampanji ni sodelovala

Predsednik državnega zbora in stranke Resnica Zoran Stevanović je glas na današnjih štirih referendumih oddal v Stražišču pri Kranju. Povedal je, da pričakuje res dobro volilno udeležbo in da se volivci odločajo po zdravi pameti. Kampanjo pa je označil za še bolj umazano kot kadarkoli v preteklosti.

»Mi kot stranka Resnica v njej niti nismo nastopili, ker smo vedeli, da bo šlo bolj za osebne diskreditacije, politiko žalitev, konec koncev tudi nacionalističnih, ksenofobnih izpadov ter se bo vsebini posvečalo bore malo časa. Zato smo raje imeli svojo kampanjo prek socialnih omrežij in ljudi nagovarjali z vsebino. Upam, da se bo to tudi poznalo,« je dejal po navedbah STA.

»Res vidim, da so se ljudje aktivirali, tako iz enega kot iz drugega tabora,« je povedal. Dodal je, da je volilna udeležba zelo pomembna, pri zakonodajnem referendumu meni, da bo tudi odločilna. »Predvsem pričakujem, da se danes Slovenija odloča z zdravo pametjo, nič drugega,« je poudaril predsednik edine parlamentarne stranke, ki v kampanjo ni vstopila kot organizator.

Druga največja udeležba

Do 11. ure je na referendumskem odločanju o uveljavitvi novele zakona o parlamentarni preiskavi ter na treh posvetovalnih referendumih glasovalo 237.914 volivcev, kar je 14,2 odstotka vseh volilnih upravičencev. To je druga največja udeležba na referendumih do te ure po naknadnem zakonodajnem referendumu o noveli zakona o vodah julija 2021.

Dežurna služba ministrstva za notranje zadeve in javno upravo je od začetka volilnega molka, ki se je pred današnjim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi in tremi posvetovalnimi referendumi začel v soboto opolnoči, do 13. ure danes prejela skupaj 70 obvestil o domnevnih kršitvah volilnega molka.